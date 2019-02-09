Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gıda fiyatlarındaki sıkıntıyı çözmek zorundayız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hal Yasası çalışmasıyla ilgili olarak "Bu çalışma Antalyalıların, üreticilerin ve Antalya'da tarımla ilgilenen her kesimin faydasına olacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Sofralarımızda uygun fiyatlarda sebze ve meyve tüketimini sağlıyor olmamız gerekiyor. Ürünleri 50 kuruştan 5 liraya götüren aradaki sıkıntı her neyse bunu çözmek zorundayız. Bunun çözümü de iktidar olarak bizde."
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