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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gökhan ÇELİK-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)
03.11.2018 - 11:54, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'FETÖ 15 Temmuz'da halkın tokadını yemiştir' dedi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'FETÖ 15 Temmuz'da halkın tokadını yemiştir' dedi

Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nin 3'üncüsü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Zirvenin onur konuğu konuşması yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasında FETÖ ile mücadeleye dikkat çekti.

Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nin 3'üncüsü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği'nin (İGİAD) düzenlediği zirveye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri eski başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez,  Çevre ve Şehircilik eski Bakanı İdris Güllüce, Eğitim-Bir-Sen / Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri Doçent Doktor Nihat Alayoğlu, Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Ömer Demir, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cüneyt Yüksel, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nihat Erdoğmuş, Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı. 

"FETÖ, 15 TEMMUZ'DA HALKIN TOKADINI YEMİŞTİR"

Zirvenin onur konuğu konuşması yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasında FETÖ ile mücadeleye dikkat çekerek; "17-25 Aralık ve 15 Temmuz tecrübeleri bize bir gerçeği göstermiştir; kamu kurumları ve akademi dünyası gibi topluma temas eden yerlerde çalışan insan kaynağının, bilgi ve beceriyle beraber yerli ve milli bir anlayışa da sahip olması elzemdir. Tüm ahlaki değerleri hiçe sayarak vesayetin açtığı çatlaklardan devlet kurumlarına sızan FETÖ, 15 Temmuz'da halkın tokadını yemiştir.

FETÖ'ye karşı başlattığımız mücadele kapsamında bu ihanet çetesini devletimizden temizledik ve temizlemeye de devam ediyoruz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir anlayışın, FETÖ, PKK gibi terör örgütü uzantılarının, kurum ve kuruluşlarımızda, üniversitelerimizde hâkim olmalarına izin veremeyiz. Türkiye'de kamu düzenini alt üst edecek şekilde, devletin bürokratik hiyerarşisi dışından talimat alan ya da güç zehirlenmesi yaşayarak kamuya talimat vermeye kalkan herhangi bir oluşuma müsaade etmeyiz, edemeyiz" dedi.

"ASLOLAN, BU MİLLETE HAK ETTİĞİ HİZMETİ VERMEKTİR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşmasını şöyle devam etti:
Türkiye'de tarihi bir değişim yaşanmaktadır. Zayıf koalisyon hükümetleri ve iktidar boşluğu oluşmasına izin vermeyecek, kalıcı istikrar sağlayan yeni bir hükümet sistemine geçilmiştir. Bu yeni ve köklü reform dalgası ile merkeziyetçi, vatandaşa kapalı, bürokratik hiyerarşik bir yönetim yapısı yerine; yerelin güçlendiği, etkin, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim yapısı hedeflemekteyiz.

Biz her zaman şuna inanıyoruz. Aslolan, bu millete hak ettiği hizmeti vermektir. Bütün mesele insanımıza hizmetkâr olabilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yönetim kadrolarımız, karar alıcılarımız işte böyle bir sorumluluğu üzerinde taşıyor. 

"VATANDAŞ KAPI KAPI DOLAŞIP BELGE TOPLAMAYACAK"

Fuat Oktay, "Kamu sektöründe emek veren her kesimin talepleri yerine getirilmiş, sayıları 1 milyonu aşan taşeron işçi ve 300 bin sözleşmeli personel kadroya geçirilmiştir. Kamu hizmetlerini tüm vatandaşlarımız için daha erişilebilir ve kolay kılmak amacıyla çağdaş kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde e-devlet uygulamaları hayata geçirilmektedir.

Bugün, 40 milyonu aşkın kullanıcı, 474 kurumun 3 bin 942 farklı hizmetinden 'e-Devlet Kapısı' üzerinden faydalanmaktadır. En geç bir yıla kadar tamamlanması planlanan proje kapsamında, vatandaşla devlet ilişkisi artık beyan esaslı bir hale gelecektir. Vatandaşlarımız hizmet almak için kapı kapı dolaşıp belge toplamayacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından İGAD Başkanı Ayhan Karahan, Fuat Oktay'a günün anısı olarak hediye takdim etti.

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