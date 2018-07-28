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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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YOZGAT (İHA)
28.07.2018 - 14:46, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Artık işler hızlı olacak…

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Artık işler hızlı olacak…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay memleketi Yozgat'ta yaptığı açıklamada, "İnşallah yeni dönemde işler hızlı olacak. Türkiye'nin kalkınması çok daha hızlanıyor olacak. Türkiye önündeki engelleri çok daha hızlı şekilde aşmaya başlayacak" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere karayolu ile Ankara'dan memleketine gelen Oktay'ı Vali Kemal Yurtnaç ve il protokolü karşıladı. Polis mangasını selamlayan Oktay daha sonra Yozgat Valiliği'ne geçti. Vali Kemal Yurtnaç'ı ziyaret eden Oktay Yozgat'ta yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oktay,"Bugün kendi memleketimizi, kendi topraklarımızı ziyaret ediyoruz. Biz ilk yurt dışı ziyaretimizi yavru vatan diye tabir ettiğimizi Kıbrıs'a yaptık. İlk il ziyaretimizi de kendi memleketimize, kendi topraklarımıza yapmış olduk. Dolayısıyla bundan son derece mutluyum. Hemşehrilerimizle, dostlarımızla burada görüşüyor olmak, birlikte oluyor olmak apayrı bir güzellik insanın kendisini vatanında hissediyor olması kendi öz toprağında hissediyor olması bir ayrıcalık. Bu sıcak karşılamadan sonra valizimin Yozgat ile ilgili geniş bir brifingini aldık. Hemen hemen son 16 yıldır yapılan işlerle ilgili ve öncesi bundan sonra da neler yapılabileceğiyle alakalı bir teatisinde bulunduk." dedi.

'İŞLER DAHA HIZLI OLACAK'

Yeni dönemde işlerin daha hızlı ilerleyeceğini aktaran Oktay,"Türkiye'nin kalkınması çok daha hızlanıyor olacak. Türkiye önündeki engelleri çok daha hızlı şekilde aşmaya başlayacak. Ben inanıyorum her ile olduğu gibi Yozgat'a da mutlak şekilde yansıması olacaktır. Biz bunun detay çalışmalarını zamanla yapıyor olacağız. Yoğunlaşarak devam ediyor olacağız. Bundan sonraki işlerin Yozgat'ta da bütün Türkiye'de olduğu gibi nasıl daha hızlı yürütülebileceği ile alakalı ilimizi ilçeleriyle birlikte nasıl kalkındırıyor olacağımızla alakalı hep birlikte ekip olarak yolumuza devam ediyor olacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay daha sonrası Yozgat Belediyesi'ni ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaret etti.

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