Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın acı günü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 83 yaşındaki annesi Şaziye Oktay'ın, İstanbul'daki evinde vefat ettiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Oktay'ın annesi Şaziye Oktay, İstanbul'daki evinde bugün vefat etti.
Vefat haberini Yozgat'ın Çekerek ilçesinde alan Oktay, öğleden sonraki programlarını iptal ederek İstanbul'a hareket etme kararı aldı.
Cuma namazı için Çekerek ilçesinde camiye girdiği sırada annesi Şaziye Oktay'ın vefat haberini alan Oktay, cami çıkışında toplanan kalabalığa seslendi. Oktay, annesinin vefatı nedeniyle programını iptal etmek zorunda olduğunu belirterek, "Sizinle hasbihal etmek için gelmiştim. Önceden gelmek istedik. Programın yoğunluğundan dolayı biraz gecikmiştim, bugün de cenazemiz var. Dualarınızı bekliyoruz, anlayışınıza sığınarak bugünkü programı iptal etmek istiyorum. Sonrasında yine ziyaret borcumuz olsun" dedi.
Cami çıkışında Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, il yöneticileri ve vatandaşlar, Oktay’a başsağlığı diledi. Taziyeleri kabul eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, karayolu ile Ankara’ya buradan da İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.
FUAT OKTAY'IN ANNESİ YARIN EYÜPSULTAN MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK
Şaziye Oktay'ın cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.
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