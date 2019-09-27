Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar
GeriGündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
27.09.2019 - 18:07, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 5.8'lik İstanbul depremi hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesinden sonra ileriye dönük çalışmalarımızı fırsata çevirdik ve tüm kurumlarımızı görevlendirdik. Yaptığımız çalışmalarda şunu gördük; Türkiye'de olası bir depreme karşı yıllardır yaptığımız çalışmaların ne kadar sağlıklı olduğudur. Bu sistem dünyaya örnek bir sistemdir. Avrupa Birliği'de dahil dünyanın en entegre sistemini kurmuş bulunmaktayız. AFAD düğmeye bastığı anda 28 çalışma grubu aynı anda harekete geçecektir.

- Arama kurtarma ekipleri mahalle mahalle görevli. Ulaşım, havadan denizden karadan yapılacaktır. 

- Organize Sanayi bölgeleri arama-kurtarma ekipleri kuracak.

- 28 alanda yeni planlarımızı gözden geçirdik. Eksik yanlarımızı 1 hafta içinde giderip hazır hale gelecektir.

- İstanbul'da bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz. Olmayan bir şeyi var gibi göstermek hiçbir şekilde etik değildir. İnsan üzerinden siyaset yaptırmayız.

-  Son derece samimi olarak tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahildir. İBB Başkanı da akşam gelip çalışmalarda bulundu. Ardından bu vardır yoktur gibi bir konuyu tartışmak kadar saçma bir şey yoktur. Sabah da ayrı bir şekilde İmamoğlu davet edildi. Ama bakıyorsunuz sosyal medyada farklı şeyler yazılıyor. Bu kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Biz burada siyaset yapmıyoruz. İstanbul'daki vatandaşlarımızın hayatı söz konusu, onlar için çalışıyoruz.

- Barınma merkezlerimiz her şeyi ile hazır durumda.

- Kamu binaları yüzde 92 oranında güçlendirilmiş durumda.

- Biz yaptığımız tüm çalışmalarda hazırlıklarında ne kadar ciddi olduklarını bir kez daha gördük. Burada eksik konu bilinçlendirmekdir. Vatandaşlarımızın depremden önce ve sonrasında yapması gerekenleri dünden beri anlatıyoruz.

- Hazır değilmişiz gibi bilgi kirliliği oluşturmak yanlış.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İstanbul Valiliği duyurdu: 9 ilçede 14 okul tatil edildi
Cinsel istismarda bulundu... 2 yıl boyunca kaçtı... Yakalandı... Serbest kaldı... 9 yıl hapis verildi... Yine kayıp
Her evde olması gerekiyor! İşte deprem çantasının maliyeti
Şentop: ‘İçtüzüğe göre tamamlanmış bir rapor yok’