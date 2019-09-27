Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesinden sonra ileriye dönük çalışmalarımızı fırsata çevirdik ve tüm kurumlarımızı görevlendirdik. Yaptığımız çalışmalarda şunu gördük; Türkiye'de olası bir depreme karşı yıllardır yaptığımız çalışmaların ne kadar sağlıklı olduğudur. Bu sistem dünyaya örnek bir sistemdir. Avrupa Birliği'de dahil dünyanın en entegre sistemini kurmuş bulunmaktayız. AFAD düğmeye bastığı anda 28 çalışma grubu aynı anda harekete geçecektir.

- Arama kurtarma ekipleri mahalle mahalle görevli. Ulaşım, havadan denizden karadan yapılacaktır.

- Organize Sanayi bölgeleri arama-kurtarma ekipleri kuracak.

- 28 alanda yeni planlarımızı gözden geçirdik. Eksik yanlarımızı 1 hafta içinde giderip hazır hale gelecektir.

- İstanbul'da bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz. Olmayan bir şeyi var gibi göstermek hiçbir şekilde etik değildir. İnsan üzerinden siyaset yaptırmayız.

- Son derece samimi olarak tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahildir. İBB Başkanı da akşam gelip çalışmalarda bulundu. Ardından bu vardır yoktur gibi bir konuyu tartışmak kadar saçma bir şey yoktur. Sabah da ayrı bir şekilde İmamoğlu davet edildi. Ama bakıyorsunuz sosyal medyada farklı şeyler yazılıyor. Bu kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Biz burada siyaset yapmıyoruz. İstanbul'daki vatandaşlarımızın hayatı söz konusu, onlar için çalışıyoruz.

- Barınma merkezlerimiz her şeyi ile hazır durumda.

- Kamu binaları yüzde 92 oranında güçlendirilmiş durumda.

- Biz yaptığımız tüm çalışmalarda hazırlıklarında ne kadar ciddi olduklarını bir kez daha gördük. Burada eksik konu bilinçlendirmekdir. Vatandaşlarımızın depremden önce ve sonrasında yapması gerekenleri dünden beri anlatıyoruz.

- Hazır değilmişiz gibi bilgi kirliliği oluşturmak yanlış.