Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Tepelerine balyoz gibi iniyoruz'

Oktay, AK Parti Yozgat İl Başkanlığınca düzenlenen mitinge ve Seçim İletişim Merkezi açılışına katıldı.



Burada yaptığı konuşmada, memleketi Yozgat'ın gönlünde ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Oktay, bunun için her yerde Yozgat ve Yozgat'ın sorunlarıyla ilgilendiğini, her fırsatta buraya gelmek için gayret gösterdiğini söyledi.



Gece gündüz millete hizmet için çalıştıklarını, geride geride kalan 16 yıllık dönemde, ekonominin hızlı ve istikrarlı bir büyüme performansı ortaya koyduğunu ifade eden Oktay, "Kişi başı milli gelirimizi 3 kat artırarak 10 bin doların üzerine çıkardık. Türkiye'ye 16 yılda 1,6 trilyon lira kamu yatırımı gerçekleştirdik. Şu anda dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi konumundayız. Satın alma gücüne göre dünyanın 13'üncü büyük ekonomisiyiz. 2020'de inşallah 12'nci sıraya yükseleceğiz, bunun için gayret ediyoruz. İstikrarlı politikalarımız sayesinde 16 yılda 209 milyar dolar doğrudan yabancı yatırıma ev sahipliği yaptık." diye konuştu.



Uzun vadeli yatırımları Türkiye'ye çekmeye yönelik politikaları olduğunu aktaran Oktay, "İhracatımızı 36 milyardan 68 milyar doların üzerine çıkardık. Savunma sanayinde çağ atladık, dünya devleriyle yarışıyoruz. 16 yılda her yıl ortalama 5,7 büyüdük. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ve liderliğinde gösterdiğimiz gayret ve çabalar neticesinde oluşan Türkiye'nin 16 yıllık kazanımları hepimiz için çok değerlidir. Tüm bu gayretlerimizin sonucunda sadece belli çevreler değil, işçisiyle, esnafıyla, sanayicisiyle, çiftçisiyle, kamu kesimiyle, özel kesimiyle, 81 ilimizle 82 milyonun tamamı kazanmıştır." ifadelerini kullandı.



AK Parti iktidarı döneminde Yozgat'a yapılan yatırımlardan bahseden Oktay, şöyle devam etti:

"Yozgat'a 16 milyar lira yatırım yaptık. Yozgat'ımıza bir üniversite kazandırdık. Bozok Üniversitesi her geçen gün daha da büyümektedir. Eklenen yeni ana bilim dalı ve bölümlerle öğrenci sayısı 20 bine yükselmiştir. Bu aynı zamanda Yozgat'ın kalkınması için de önemli. Yozgat'ı üniversitenin yanı sıra, adalet, Diyanet ve polis eğitim merkeziyle adeta bir eğitim şehri haline getirdik. Mahallelerimize ve köylerimize 2 bin 500 yeni derslik yaparak, ilk ve ortaöğretimde de büyük bir atılım gerçekleştirdik. Yükseköğrenim yurtlarımızın kapasitesini 5 bine çıkardık. Kalkınma hamlemizi gerçekleştirmemiz için yerel yönetimlerin büyük desteğine ihtiyacımız var."



Terörle mücadele



Oktay, devlet olarak bir taraftan kalkınma hamlesi için gece gündüz çalıştıklarını, şehirleri ihya ettiklerini, diğer taraftan da ülkenin bekasına yönelik tehditleri kaynağında bertaraf etmeye devam ettiklerini kaydetti.



Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne işaret eden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kahraman ecdadımızın torunları olarak İHA'larımızla, SİHA'larımızla, tanklarımızla, toplarımızla, en önemlisi sarsılmaz imanımızla, terör örgütlerini ve onların arkalarındaki şer odaklarını çökertmek için inançla ve inatla mücadele ediyoruz. Yurt içinde veya dışında bize tehdit nereden gelirse teröristleri bulundukları yerde inlerinde vuracağız dedik. Vurduk mu? Vurduk. İster PKK, ister FETÖ, ister bilmem ne? Bize tehdit oluşturmaya çalışan teröristlerin tepelerine balyoz gibi iniyoruz, inmeye devam edeceğiz. Çanakkale ruhunu, 15 Temmuz ruhunu, 7'den 70'e, 82 milyon tek yürek tek bilek halinde yaşatıyoruz. Sınırlarımızın güvenliği onurumuzdur ve buralarda terör yuvalarının konuşlanmasına asla göz yummayacağız. Yozgat'ın desteği bizimle olduğu sürece Allah'ın izniyle bizi kimse durduramaz. PKK gibi bölücü terör örgütleri durduramaz, FETÖ durduramaz, dış kaynaklı şer odakları yolumuzdan döndüremez, daha güzel günlere milletimizle yürüyeceğiz. Daha güzel günlerde milletimizle yürüyeceğiz."



31 Mart yerel seçimlerinin ülke için önemli bir dönüm noktası olduğunu, seçimlere her zamankinden daha büyük bir şevkle, daha büyük bir azimle

çalışmak ve hazırlanmak gerektiğini anlatan Oktay, "2023 Türkiyesi'nin modern şehirlerini inşa ederken, tarih ve medeniyetimizden kopmadan, şehirlerimizin

karakterini koruyacak ve şehirlerimizin markalaşmasını sağlayacağız. Seçimlerde amacımız sadece belediye başkanlıklarını kazanmak değildir, bununla birlikte milletimizin gönlündeki yerimizi mümkün olan en üst seviyeye çıkarmaktır. Bunun için gönül belediyeciliği diyoruz, bunun için gönül siyaseti diyoruz. Gücümüzün kaynağı, her zamanki gibi milletimizdir. Hep birlikte çalmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmayacağız." dedi.



Oktay, milletin desteğiyle 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonları yolundaki yürüyüşe devam ettiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en iyi hizmetleri vatandaşlara ulaştırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.



Konuşmanın ardından AK Parti Yozgat Seçim İletişim Merkezi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha sonra Yozgat Valisi Kadir Çakır'ı ziyaret etti.

