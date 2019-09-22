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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.09.2019 - 19:33, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Teknofest İstanbul"un kapanış töreninde konuştu

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Teknofest İstanbul"un kapanış töreninde konuştu

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) kapsamında düzenlenen yarışmaların ödülleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla sahiplerini buldu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul kapsamında gerçekleştirilen yarışmaların kazananları belli oldu.

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen ve birincilerin ödüllerinin verildiği töreninin ardından bugün de Cumhurbaşkanı Vekili Oktay, dereceye giren diğer yarışmacılara ödüllerini takdim etti.

Oktay'a, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır da ödül töreninde eşlik etti.

Ödül verilen yarışmalar arasında, "Hack İstanbul Yarışması", "Savaşan İHA Yarışması", "Model Uydu Yarışması", "Uçan Araba Tasarım Yarışması", "Roket Yarışması", "TÜBİTAK İnsansız Hava Araçları Yarışması", "İnsansız Su Altı Yarışması", "TÜBİTAK Efficiency Challenge Yarışması", "Mini Jet Radyal Kompresörü Tasarım Yarışması", "Robotik Yarışmaları", "Robotik Fetih 1453", "Turbofan Motor Tasarımı Yarışması", "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması", "Sürü İHA Simülasyon Yarışması", "Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması", "Yapay Zeka Yarışması", "World Drone Cup" yer alıyor.

Ayrıca, "Üniversite Öğrencileri Araştırma ve Proje Yarışması" kapsamında "Akıllı Şehirler ve Ulaşım", "Bilgi ve İletişim Teknolojileri", "Eğitim", "Enerji ve Çevre", "Gıda ve Tarım", "Makina İmalatı ve Otomotiv", "Sağlık", "Savunma, Uzay ve Havacılık", "Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik" kategorilerinde derece alan yarışmacılar da ödüllerine kavuştu.

Ödül takdiminin ardından Oktay ve beraberindekiler yarışmacılarla toplu fotoğraf çektirdi. Tören sonunda, Selçuk Bayraktar, Oktay'a plaket takdim etti.

TEKNOFEST İstanbul kapsamında bu yıl düzenlenen 19 yarışmaya, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele etti.

Yarışmalarda takımlara 4 milyon değerinde malzeme desteği sağlanırken, dereceye girenlere ise 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.

CUMHURBAŞKANI VEKİLİ OKTAY, TEKNOFEST ALANINI GEZDİ

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, ödül töreninin ardından festival alanını gezdi.

Oktay, Solo Türk ve Türk Yıldızları ekipleriyle bir araya gelerek, sohbet etti. Pilotlarla hatıra fotoğrafı çektiren Oktay, filo komutanlarından da bilgi aldı.

Ayrıca, Solo Türk uçağına binerek basın mensuplarına poz veren Oktay'a uçağın teknik özelliklerine ilişkin bilgi verildi.

Oktay, ilk kez TEKNOFEST İstanbul'da görücüye çıkan Milli Uçan Araba "Cezeri"nin yer aldığı platformun yanı sıra Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı'nın platformunu da ziyaret ederek teknik özellikleri hakkında bilgi edindi. Oktay, Milli Muharip Uçağı Gökbey'i inceleme fırsatı buldu.

TÜBİTAK'ın elektrikli araçlarını da inceleyen Oktay, TUSAŞ, ROKETSAN ve TEİ stantlarını gezdi.

Fuat Oktay, bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

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