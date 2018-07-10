Fuat Oktay kimdir? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay göreve başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ilan edilen Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Temmuz akşamı ilan edildi. Daha önce ABD'de otomotiv alanında yüksek lisans eğitimini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, akademik kariyerini özel bir üniversitede dekan yardımcılığıyla sürdürmüştür. Oktay, THY'nin iş geliştirme bölümlerinde görev almış ve sonrasında Başbakanlık Müsteşarlığı görevini üstlenmiştir. Fuat Oktay, yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev alacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklanan kabinenin ardından biyografisi ile merak edilen isim oldu. İşte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hakkında merak edilenler

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1964 yılında Yozgat-Çekerek’te doğdu. 1985 yılında, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi Detroit'teki Wayne State Üniversitesi'nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı. Aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini alarak, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaştı.

Beykent Üniversitesi’nde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı yaptı. Hem kamu, hem de özel olmak üzere, birçok şirkete danışmanlık hizmetlerinde bulundu, bu şirketlerin bazılarında Genel Müdür, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

2008-2012 yılları arasında Türk Hava Yolları (THY) Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu görevi boyunca çok sayıda ortak girişim projesini hayata geçirdi.

2 Ocak 2012 tarihinden 19 Haziran 2016 tarihine kadar T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini yürüttü. 19 Haziran 2016 tarihinden bugüne kadar Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı.

İngilizce biliyor. Üç çocuk babasıdır.

FUAT OKTAY'IN YENİ GÖREVİ ÇEKEREK'TE SEVİNÇLE KARŞILANDI

Eski Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev alması, memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde sevinçle karşılandı.



Oktay'ın, doğup büyüdüğü Yozgat'ın Çekerek ilçesi Yunus Emre Mahallesindeki akrabaları ve komşuları mahallelerinden Cumhurbaşkanı Yardımcısı çıkarmanın gururunu yaşıyor.



İlçedeki reklam panolarına, "İlçemizin yetiştirdiği, ilimizin ve ülkemizin gururu, yeni görevinde başarılar dileriz. Çekerek sizinle gurur duyuyor" afişleri asıldı.

Çekerek Lisesinden 1980 yılında mezun olan Oktay, arkadaşları arasında başarılı bir öğrenci olarak biliniyor.



Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçelerinden Cumhurbaşkanı Yardımcısı çıkarmanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını söyledi.



Başarılı ve çalışkan bir bürokrat olarak bildikleri Fuat Oktay'a bir görev verileceği beklentisi içinde olduklarını anlatan Bozkurt, "Türk Hava Yollarını dünyaya açan bir büyüğümüz. Daha sonra AFAD'da başarılı çalışmaları oldu. Başbakanlık Müsteşarlığında da çok güzel çalıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin dizayn edilmesinde Fuat ağabeyimiz vardı." dedi.



Bozkurt, Oktay'ın, "sıfır hatayla çalışan" bir kişi olarak tanındığını aktararak, şunları söyledi:



"Kıymetli bürokratımızın ilçemizden olması, Cumhurbaşkanından sonra gelmesi bizim için sevinç ve gurur kaynağı oldu. Sadece ilçemiz, ilimiz değil ülkemiz de çok büyük kazanım sağlayacaktır. Kendisiyle çalışmak çok zor. Çünkü sıfır hata ister, çevresinde sıfır hata prensibi ile tanınır, o noktada kendisiyle çalışmak zor. Kendisinin bu çalışma prensibinden 81 milyon vatandaşımız, ülkemiz, ilimiz, ilçemiz fazlasıyla faydalanacaktır. Nazik, kibar, iyi eğitim almış bir insandır. "



Oktay'ın liseden sınıf arkadaşı Musa Köse de 1977-80 yıllarında aynı sınıfta okuduklarını belirtti.



Köse, "Arkadaşımızla gurur duydum. İnşallah önü açık. Sevilen bir arkadaşım. Okul sıralarında bile birbirimize yardımcı olduk. Ülkenin geleceğine de güzel fikirlerle adımlarla katkı sunacağına inanıyorum. Güveniyorum. Okulda çalışkandı, özverili çalışıyordu." ifadelerini kullandı.



Vatandaşlar İbrahim Dener de Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasının kendilerini gururlandırdığını dile getirerek, "Hemşehrimizi vatanı milleti adına tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan diliyoruz. İnşallah memleket için hayırlı oldu. Bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Meliha Tekin de Oktay'ın kendi mahallelerinde doğduğunu ve kendisinin akrabası olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu. Ne mutlu bize. Çok başarılı, temiz bir aile çocuğu. Buraya gelir giderdi. Gururlandık. Ne mutlu bize, Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu. Cumhurbaşkanımızdan da ondan da gurur duyuyoruz." diye konuştu.