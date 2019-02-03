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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.02.2019 - 21:15, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Gizli pazarlık yok

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Gizli pazarlık yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhur İttifakı'nda gizli pazarlık yok. PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil her türlü terör örgütüne karşı içeride ve dışarıda dimdik duran bir birlik ruhu var." dedi.

Oktay, Kahramankazan Belediyesi önünde halka hitabına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek başladı.

Kahramankazan'ın, 15 Temmuz'da bir tarih yazdığını, vatan, bayrak ve millet için 9 şehit verdiğini anımsatan Oktay, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

Ülkesini, milletini, geleceğini zerre kadar tehditte gören, sağına, soluna, arkasına, önüne bakmadan "ben buradayım" diyerek canını feda eden bir ilçenin insanlarıyla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Oktay, "Şehitler ölmez. Gerek sınırları içinde gerek sınırları dışında kendisine yan bakacak biri varsa değil dokuz, değil dokuz bin, 90 bin şehidini vermeye hazır bir Türkiye var. Kahramankazan da bunun sadece örneklerinden biri." diye konuştu.

Oktay, kendisini Kahramankazan'ın bir hemşehrisi olarak gördüğünü, ilçenin sorunlarıyla yakından ilgilenmeye çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Gizli pazarlık yok

"BİRLİK VE BERABERLİĞİN TEMSİLİNİ GÖRÜYORUZ"

Kahramankazan'da, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayının seçime gireceğini anımsatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı'nda birlik ve beraberliğim temsilini görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin 15 Temmuz ile perçinlenen, ondan sonra da hiçbir çıkar ilişkisine dayanmadan Türkiye'nin şaha kalmasını sağlayacak bir birlikteliğini görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirilmesi için birlikte yol yürüyen, genel seçimlerde birlikte yol yürüyen, şimdi de şehirlerin geliştirilmesi, güzelleştirilmesi, sizin hayat kalitenizin artırılması için yol yürüyen iki başkanın, iki liderin birlikteliğini, Türkiye’nin birlikteliğini görüyoruz. Cumhur İttifakı'nda gizli pazarlık yok. PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil her türlü terör örgütüne karşı içeride ve dışarıda dimdik duran bir birlik ruhu var."

Oktay, ayrıca Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün üç dönemdir en güzel şekilde ilçeye hizmet ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Gizli pazarlık yok

Hizmeti "bayrak yarışı" diye nitelendiren Oktay, hizmet sırasının AK Parti Kahramankazan Belediye Başkanı Adayı Serhat Oğuz'da olduğuna değindi.

Kahramankazan için yarım milyar lira tutarında yatırımın devam ettiğini dile getiren Oktay, "Bu yatırımların içinde Kahramankazan'ı Esenboğa'ya bağlayacak yatırımlardan tutun da yeşil alan, konut, eğitim ve sağlık yatırımları var. Bunlar hız kesmeden Kahramankazanlının hayatını kolaylaştıracak şekilde devam edecek. Büyükşehirde de aynı şey olacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mehmet Özhaseki ile bugüne kadar AK Parti iktidarlarında verilen hizmetler aynen devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Fuat Oktay, kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı Kahramankazanlılara teşekkür etti.

 

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