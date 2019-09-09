Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: En onurlu duruş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: En onurlu duruş
GeriGündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: En onurlu duruş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
09.09.2019 - 23:03, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: En onurlu duruş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: En onurlu duruş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin feryadı ve direnişi, terör ve çatışma isteyenlere karşı en onurlu duruştur." dedi.

Oktay, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen, Kerbela Şehitlerini Anma Programı ve Muharrem ayı iftarına katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda iftarı düzenleyen ve katılanlara teşekkür eden Oktay, Muharrem oruçlarının ve bu ayda yapılan ibadetlerin kabul olmasını niyaz etti ve katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve Muharrem ayı tebriğini iletti.

Hazreti Muhammed'in, Muharrem ayının ilahi feyz ve bereketine ilişkin, "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." sözlerini hatırlatan Oktay, şöyle konuştu:

"Bu ayda oruç tutmak, Hazreti Eyüp'ün sabrına, Hazreti Yunus'un sevincine ortak olmak, Hazreti Musa'yı, Hazreti İsa'yı ve Nuh Aleyhisselamı yad etmektir. Ve elbette Muharrem ayında tutulan oruçlar, Ehlibeytin şanlı mücadelesine, kutlu davasına ve Hz. Hüseyin efendimizin hatırasına gönüllerimizi yaklaştıran bir vesiledir. Peygamber Efendimizin 'dünyadaki reyhanlarım' diyerek öpüp kokladığı torunu Hazreti Hüseyin'in Ehlibeytten 72 kişi ile beraber şehit edildiği Kerbela hadisesi de bu ayda gerçekleşmiştir."

"MÜSLÜMANLAR TERÖR FİTNESİ YÜZÜNDEN CİDDİ YARALAR ALMAKTA"

"Kerbela'nın bıraktığı miras ve dersle, ne kutsallarımızı, kıblemizi, rehberimizi ne de ehlibeytimizi ayrışmanın çıkış noktası yapmamalıyız" değerlendirmesinde bulunan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak ne yazık ki, bugün İslam dünyasını ayrışmalar, kan ve gözyaşı sarmış durumdadır. Müslümanlar mezhepçilik, ırkçılık ve terör fitnesi yüzünden ciddi yaralar almaktadır. DEAŞ, FETÖ, El Kaide, Boko Haram, PKK ve Eş Şebab gibi taşeron örgütler Müslümanların yaşadıkları coğrafyalarda fitneyi körüklemektedir."

"BARIŞIN UMUDU DİYARBAKIRLI ANNELERDİR"

Türkiye'nin böylesine olumsuz bir manzarada bölgede belirsizliklere karşı istikrarın ve çatışmalara karşı barışın umudu olduğunu vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Barışın bir diğer umudu da evlat acısıyla feryat eden Diyarbakırlı annelerdir. Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin feryadı ve direnişi, terör ve çatışma isteyenlere karşı en onurlu duruştur. Hamuru kardeşlikle yoğrulmuş bu topraklara, etnik köken ve mezhep fitneleri ekmeye çalışanların tüm çabalarını kendi içimizde birlik ve beraberliğimizi perçinleyerek boşa çıkarmak bizlerin elindedir. Bunun için devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada 82 milyon vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

"KARDEŞİ KARDEŞE DÜŞMAN YAPAN FİTNEDİR"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da "Bizim ortak düşmanımız cehalettir, nefret dilidir, şiddettir, farklılıkları kavga sebebi sayan cahilliktir. Kardeşi kardeşe düşman yapan fitnedir. Biz bütün sorunlarımızı çözebilecek, tarihi birikime, irfana, aklıselime, imana ve inanca da sahibiz." dedi.

Muharrem ayının 10'unda yüreklerin yandığı, kalplerin sızladığı Kerbela'nın hatırlandığını ifade eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Hicri 10 Muharrem 61 yılında cereyan eden ve müminleri yasa boğan o tarifi imkansız acıyı hatırlıyoruz. Peygamberimizin güzide torunu, cennet gençlerinin efendisi Hazreti Hüseyin ve 70'den fazla yaranının siyasi ihtiraslar uğruna hunharca şehit edildiği o korkunç dramı hatırlıyoruz. Bu elim hadise ve bu büyük acı ırkı, rengi, coğrafyası ne olursa olsun, Allah'a ve O'nun kutlu elçisine iman eden bütün müminlerin kalbinde derin yaralar açmış, Muharrem ayını bir mateme ve hüzün mevsimine dönüştürmüştür."

Kerbela'nın acısını kalbinin derinliklerinde yaşayan Müslümanlara düşen en hayati ve tarihi görevin, Kerbela'yı doğru okumak, doğru anlamak ve doğru dersler çıkarmak olduğunu vurgulayan Ali Erbaş, tarihten ibret alınmadığı takdirde yeni acıların, yeni dramların yaşanması kaçınılmaz olacağını söyledi.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen iftara, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş ile Alevi, Bektaşi ve Caferi kanaat önderleri katıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Halit'in katilleriyle ilgili kan donduran detay
"Bağışlar mahkeme tarafından açılan hesaba gönderilmiyor"
Erdoğan'dan belediye başkanlarına davet
Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var