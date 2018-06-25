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    Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları: İstanbul, Ankara, İzmir 2018 seçim sonuçları

    Hürriyet Haber
    25.06.2018 - 18:28 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekillerinin belirlenmesi için Türkiye genelinde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sonuçlar kamuoyuyla paylaşıldı. AA’dan alınan seçim sonuçlarına göre AK Parti 293, CHP 146, HDP 67, MHP 50, İYİ Parti 44 milletvekili ile TBMM'de temsil edilecek. Peki, Türkiye’nin üç büyük ili İstanbul, Ankara ve İzmir’de partiler ve cumhurbaşkanı adayları ne kadar oy aldı? İşte, 2018 seçim sonuçlarına ilişkin veriler.

    Türkiye, günlerdir konuşulan, üzerine tahminler yürütülen cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimini geride bıraktı. YSK’nın (Yüksek Seçim Kurulu) yasağı kaldırmasıyla birlikte 7 bölgedeki tüm illerin kesin olmayan 2018 seçim sonuçları açıklandı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerdeki oy verileri merak konusu oldu. Büyük illerin seçim sonuçları 1,2 ve 3. bölge olarak ayrılıyor. Peki, bu illerde hangi parti ne kadar oy aldı? Cumhurbaşkanı adayları arasında oy dağılımı nasıl oldu? İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir’in 2018 seçim sonuçlarına ilişkin sayısal veriler!

    İSTANBUL CUMHURBAŞKANI OY ORANLARI

    İstanbul İl Seçim Kurulu'nun birleştirme tutanağına göre cumhurbaşkanlığı seçimleri için İstanbul'da 10 milyon 573 bin 543 seçmenden 9 milyon 304 bin 542'si oy kullandı. Bu oylardan 9 milyon 156 bin 802'si geçerli sayılırken; 147 bin 740'ı geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanı adaylarının İstanbul'dan aldığı toplam oylar şöyle sıralandı:

    Recep Tayyip Erdoğan: 4 milyon 578 bin 454
    Muharrem İnce: 3 milyon 378 bin 21
    Selahattin Demirtaş: 661 bin 761
    Meral Akşener: 435 bin 558
    Temel Karamollaoğlu: 86 bin 147
    Doğu Perinçek: 16 bin 861

    İSTANBUL MİLLETVEKİLİ OY ORANLARI

    İstanbul'da üç ayrı bölgede Cumhur İttifakı toplamda 4 milyon 639 bin 718 oy aldı. Millet İttifakı ise toplam 3 milyon 327 bin 36 oy aldı. İstanbul geneli milletvekili seçimlerinde AK Parti 3 milyon 881 bin 871 oy aldı. Cumhuriyet Halk Partisi 2 milyon 445 bin 461 oy, Milliyetçi Hareket Partisi 757 bin 195 oy, Halkların Demokratik Partisi 1 milyon 146 bin 479 oy, İyi Parti 742 bin 752 bin oy, Saadet Partisi 138 bin 823 oy Vatan Partisi 20 bin 49 oy alırken Hür Dava Partisi 17 bin 680 oy aldı.

    ANKARA CUMHURBAŞKANI OY ORANLARI

    Recep Tayyip Erdoğan: 1 milyon 767 bin 016
    Muharrem İnce: 1 milyon 242 bin 566
    Selahattin Demirtaş: 70 bin 750
    Meral Akşener: 310.123
    Temel Karamollaoğlu: 32 bin 391
    Doğu Perinçek: 7 bin 108

    ANKARA MİLLETVEKİLİ OY ORANLARI

    Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Ankara'da 3.904.585 seçmenden 3.489.546'sı oy kullandı. ANKARA’dan 27’nci dönem milletvekili genel seçiminde 36 milletvekili çıktı. Ankara’da AK Parti 15, CHP 10, MHP 5, İYİ Parti 5, HDP 1 vekil çıkardı.

    İZMİR CUMHURBAŞKANI OY ORANLARI

    Muharrem İnce: 1 milyon 527 bin 269
    Recep Tayyip Erdoğan: 930 bin 925
    Meral Akşener: 178 bin 186
    Selahattin Demirtaş: 170 bin 574
    Temel Karamollaoğlu: 12 bin 987
    Doğu Perinçek: 8 bin 055

    İZMİR MİLLETVEKİLİ OY ORANLARI

    İzmir’de 9 bin 362 sandıkta oy kullanıldı. İzmir’de milletvekilliği seçiminde yüzü gülen CHP oldu. İzmir genelinde yüzde 41,7 oy alan CHP’yi, AK Parti takip etti. AK Parti, kent genelinde yüzde 28,2 oranında oy aldı. HDP’ye yüzde 11,3, İYİ Parti’ye ise yüzde 11 oy çıktı. Yüzde 6,2 oy alan MHP’yi Saadet Partisi ise yüzde 0,8’le takip etti.

    Etiketler: cumhurbaşkanı seçim sonuçları , milletvekili sonuçları , seçim sonuçları 2018 , son dakika , haberler
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