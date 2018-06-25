Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları: İstanbul, Ankara, İzmir 2018 seçim sonuçları

Türkiye, günlerdir konuşulan, üzerine tahminler yürütülen cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimini geride bıraktı. YSK’nın (Yüksek Seçim Kurulu) yasağı kaldırmasıyla birlikte 7 bölgedeki tüm illerin kesin olmayan 2018 seçim sonuçları açıklandı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerdeki oy verileri merak konusu oldu. Büyük illerin seçim sonuçları 1,2 ve 3. bölge olarak ayrılıyor. Peki, bu illerde hangi parti ne kadar oy aldı? Cumhurbaşkanı adayları arasında oy dağılımı nasıl oldu? İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir’in 2018 seçim sonuçlarına ilişkin sayısal veriler!

İSTANBUL CUMHURBAŞKANI OY ORANLARI

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun birleştirme tutanağına göre cumhurbaşkanlığı seçimleri için İstanbul'da 10 milyon 573 bin 543 seçmenden 9 milyon 304 bin 542'si oy kullandı. Bu oylardan 9 milyon 156 bin 802'si geçerli sayılırken; 147 bin 740'ı geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanı adaylarının İstanbul'dan aldığı toplam oylar şöyle sıralandı:

Recep Tayyip Erdoğan: 4 milyon 578 bin 454

Muharrem İnce: 3 milyon 378 bin 21

Selahattin Demirtaş: 661 bin 761

Meral Akşener: 435 bin 558

Temel Karamollaoğlu: 86 bin 147

Doğu Perinçek: 16 bin 861

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ OY ORANLARI

İstanbul'da üç ayrı bölgede Cumhur İttifakı toplamda 4 milyon 639 bin 718 oy aldı. Millet İttifakı ise toplam 3 milyon 327 bin 36 oy aldı. İstanbul geneli milletvekili seçimlerinde AK Parti 3 milyon 881 bin 871 oy aldı. Cumhuriyet Halk Partisi 2 milyon 445 bin 461 oy, Milliyetçi Hareket Partisi 757 bin 195 oy, Halkların Demokratik Partisi 1 milyon 146 bin 479 oy, İyi Parti 742 bin 752 bin oy, Saadet Partisi 138 bin 823 oy Vatan Partisi 20 bin 49 oy alırken Hür Dava Partisi 17 bin 680 oy aldı.

ANKARA CUMHURBAŞKANI OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: 1 milyon 767 bin 016

Muharrem İnce: 1 milyon 242 bin 566

Selahattin Demirtaş: 70 bin 750

Meral Akşener: 310.123

Temel Karamollaoğlu: 32 bin 391

Doğu Perinçek: 7 bin 108

ANKARA MİLLETVEKİLİ OY ORANLARI

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Ankara'da 3.904.585 seçmenden 3.489.546'sı oy kullandı. ANKARA’dan 27’nci dönem milletvekili genel seçiminde 36 milletvekili çıktı. Ankara’da AK Parti 15, CHP 10, MHP 5, İYİ Parti 5, HDP 1 vekil çıkardı.

İZMİR CUMHURBAŞKANI OY ORANLARI

Muharrem İnce: 1 milyon 527 bin 269

Recep Tayyip Erdoğan: 930 bin 925

Meral Akşener: 178 bin 186

Selahattin Demirtaş: 170 bin 574

Temel Karamollaoğlu: 12 bin 987

Doğu Perinçek: 8 bin 055

İZMİR MİLLETVEKİLİ OY ORANLARI

İzmir’de 9 bin 362 sandıkta oy kullanıldı. İzmir’de milletvekilliği seçiminde yüzü gülen CHP oldu. İzmir genelinde yüzde 41,7 oy alan CHP’yi, AK Parti takip etti. AK Parti, kent genelinde yüzde 28,2 oranında oy aldı. HDP’ye yüzde 11,3, İYİ Parti’ye ise yüzde 11 oy çıktı. Yüzde 6,2 oy alan MHP’yi Saadet Partisi ise yüzde 0,8’le takip etti.