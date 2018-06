Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonuçları dakika dakika Hurriyet.com.tr'de!

Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili genel seçim sonuçları, Türkiye’nin gündeminde! 24 Haziran Pazar günü tüm vatandaşlar, ikamet ettikleri il ve ilçede kurulan sandıklara giderek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri oy verme işlemini gerçekleştirecek. 2018 seçim sonuçları an be an Hurriyet.com.tr'de olacak!

Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek için yeni bir seçime gidiyor. YSK'nın (Yüksek Seçim Kurulu) belirttiği saatte yurt genelinde oy verme işlemi sona erecek, nihai 2018 seçim sonuçları için bekleyiş başlayacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adayın önde olduğu, partilerin oy oranları ve grafiklerle canlı seçim sonuçları hurriyet.com.tr’nin “Seçim 2018” sayfası üzerinden takip edilebilecek. Peki, İstanbul’da sandıklar saat kaçta açılacak? Seçimde oy verme saatlerine ilişkin YSK kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. 16 Nisan referandumuna göre saatler değişti. Tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi. KULLANDIĞINI OY GEÇERSİZ SAYILMASIN Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran tarihindeki seçimlere ilişkin örnek oy pusulaları yayınladı. Örnek pusulalarda hangi durumlarda oyun geçerli ya da geçersiz olacağı gösteriliyor.



İttifak unvanı bölümüne mührün basılması halinde, oy ittifakın oyu sayılır.



İttifak unvanı bölümüne taşacak şekilde, bir siyasi partiye ayrılan alana basılan mühür kabul edilir ve oy 'H' partisine yazılır.





İttifak içerisinde bir siyasi partiye basılan mühür geçerli sayılır. Oy 'G' partisine sayılır. Başka bir parti veya ittifak alanı dışına taşırmamak kaydıyla siyasi parti alanına birden çok mühür basılması halinde oy geçersiz sayılmaz, oy ittifakın ortak oyu sayılır.

Bir siyasi parti alanına basılan mühür, mührün alanlarını belirleyen çizgileri geçerse oy diğer partilerin alanına girmediği için geçerli sayılır.

Bir siyasi parti, ittifak alanına basılan mühür, mührün alanlarını taşarsa oy geçerli sayılır.

İttifak alanı içerisinde yer alan bir siyasi parti alanına birden fazla mühür basılırsa oy geçerli kabul edilir.



İttifak alanı içerisinde yer alan bir siyasi parti alanına parti çizgileri içinde birden fazla mühür basılırsa oy geçerli sayılır.

İttifak alanı içerisinde yer alan siyasi partilerden hangisine ait olduğu belirlenemeyen ancak ittifak alanına basılan mühür oyu geçersiz kılmaz. Oy ittifakın ortak oyuna yazılır.



İttifak alanı içerisinde, hem siyasi partiye hem de ittifak alanına basılan mühür oyu geçersiz kılmaz. Oy 'F' partisine yazılır. İttifak alanı içerisinde, hem siyasi partiye hem de ittifak alanına basılan mühür oyu geçersiz kılmaz. Oy 'A' partisine yazılır.

İttifak alanı içerisinde birden fazla partiye ve ittifak unvanı bölümüne basılan mühür oyu geçersiz kılmaz. Oy ittifakın ortak oyu sayılır.

Bir siyasi parti, ittifak alnında mührün alanlarını ayıran çizgili bölgeye basılan mühür oyu geçersiz kılmaz. Oy 'B' partisine yazılır.

İttifak alanı içerisinde bir siyasi partiye ayrılan alana taşacak şekilde basılan mühür oyu geçersiz kılmaz. Oy ittifakın ortak oyu kabul edilir.

OYLARIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR



Birden fazla ittifak alanına basılan mühür oyu geçersiz kılar.



Aynı ittifak içerisinde yer almayan birden fazla partiye basılan mühür oyu geçersiz kılar.

İttifak alanı içerisinde bir partiye ve ittifak alanı dışında basılan bir partiye basılan mühür oyu geçersiz kılar. Bir siyasi parti içerisine basılan ve diğer bir partinin alanına geçen mühür oyu geçersiz kılar.