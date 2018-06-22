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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT'de

    Hürriyet Haber
    22.06.2018 - 23:09 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1, TRT Haber ve TRT World’de yayınlanan ‘Cumhurbaşkanı Özel Yayını’nda soruları yanıtlıyor.

    Leyla Köselerli ve Fahrettin Altun soruyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1, TRT Haber, TRT World ortak yayınında yanıtlıyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Yeni Hükümet Sistemi nasıl olacak? Kandil operasyonunda son durum ne? Münbiç'in terörden arındırılması için başlatılan devriyeler hangi aşamada?

    -Bizim tabii 2 aydan daha fazla oldu. Biz bu süreci il kongreleriyle de beraber geçirdik. Bu il kongrelerimizi aynı zamanda seçim mitingleri olarak geçiriyorduk. Bir taraftan kapalı spor salonlarının dışında açık alanda konuşmalarımız, kapalı spor salonlarının içinde de kongremizi yapıyorduk. Şu anda seçim kampanyamızı da buna ilave ettik. 100’e yakın bu konuda konuşmalarımız oldu. Yoğun bir süreci yaşamış olduk. Örneğin dün il olarak Gaziantep’le noktaladık. Gaziantep’ten sonra yine bir toplu yayına girdik. Bugün de İstanbul’un 7 ilçesini dolaştık. 7 ilçeyi dolaştıktan sonra sizlerle ortak yayındayız. Bir gün kala artık halkımıza, milletimize diyoruz ki Pazar gününe birlikte hazırlanalım.

    Cumhurbaşkanı Erdoğandan İstanbul için büyük müjdeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için büyük müjde

    -Özellikle tabii bu konu hakikaten çok çok önemli. Bu ziyaretlerin veyahut da bu gezinin, memlekete gitmenin kazası olabilir ama bu seçimin kazası olmaz. Ben vatandaşlarıma partili partisiz fark etmez demokratik haklarını kullanmasının gereğini hatırlatmak istiyorum. Şimdi bir yeni yönetim sistemini ilan edeceğimiz bir seçimde ben bütün vatandaşlarımızın sandığa gitmesini istiyorum.

    -Bu seçimde aldığım rakamlar zannediyorum 2 milyonu aşmış durumda. Türkiye dışındaki bütün vatandaşlarımızın bütün haklarını zorlaştırmalarına rağmen birçok engeller önlerine çıkarmalarına rağmen yılmadılar, usanmadılar hatta yüzlerce kilometre uzaklıktan gelip oylarını kullandılar. Türkiye dışındaki tüm vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığı her türlü takdirin üstündedir. Oralarda atacakları oylarla Türkiye’deki yeni yönetim sisteminin değişikliğine katkılarının olacağını düşünüyorum.

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: haber , son dakika , haberler
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