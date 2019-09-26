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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.09.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun BM trafiği

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun BM trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere gittiği New York'ta 6 devlet başkanı ve 10 başbakan ile bir araya geldi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York programı kapsamında devlet başkanları, cumhurbaşkanları, bakanlar ve çeşitli heyetlerle temaslarda bulundu.

Ziyaretinin ilk gününde ABD Senatörü Lindsey Graham'ı kabul eden Erdoğan, Doğu-Batı Enstitüsü'nce düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

ABD'de başkanlık seçimi kampanyası gezisinde bulunan Donald Trump ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle yemekte bir araya geldi, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu.

Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etti, TÜRKEN Vakfı Geleneksel Yemeği programına katıldı ve konuklara hitap etti.

ARA GÜLER SERGİSİ'NİN AÇILIŞI

ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcileri ile New York civarında yaşayan Musevi vatandaşları kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Zeljko Komşiç ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün BM İklim Zirvesi'ne katıldı, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti, Alexander Hamilton ABD Gümrük Binası'nda Ara Güler Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi, Fahir Atakoğlu müzik dinletisine iştirak etti.

Ziyaretin üçüncü gününde BM Genel Kurul Salonu'nda, BM 74'üncü Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'nda katılan ve Genel Kurul'a hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Erdoğan, Medeniyetler İttifakı ile Türk Hava Yolları arasındaki iş birliği protokolünün imza törenine katıldı, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile görüştü ve Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u kabul etti.

"Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Hayata Geçirilmesini Etkileyen Mega Eğilimler" konulu liderler diyaloğu oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile de görüştü.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından heyet başkanları onuruna verilen resepsiyona iştirak etti.

Ziyaretin son gününde Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde düzenlenen "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı yüksek düzeyli yan etkinliğinde katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderler bir araya geldi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj, Sudan Başbakanı Abdallah Hamdok, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Çekya Başbakanı Andrey Babiş ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Pakistan-Malezya üçlü toplantısına katıldı.

Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi tarafından düzenlenen 10'uncu Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğinde de iştirak etti.

ABD Rum Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros da, ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

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