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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını bekliyor

    İHA
    23.02.2018 - 11:39 | Son Güncelleme:

    3. Havalimanı inşaatının yüzde 80'i biterken, uçak inişleri için hazır hale gelen pist havadan görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının da 26 Şubat'ta test amaçlı inmesi beklenen pistin işaretleme işlemlerinin de bittiği görüldü.

    Türkiye’nin en önemli projelerinden olan İstanbul 3. Havalimanı'nda ilk test uçuşunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapması beklenirken pistin son hazırlıkları da tamamlandı. İnişe hazır hale gelen pist havadan görüntülendi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğanın uçağını bekliyorHavadan çekilen görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının test amaçlı olarak 26 Şubat'ta inmesi gündeme gelen pistin çizgilerinin çizildiği ve inişe hazır hale geldiği görülüyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğanın uçağını bekliyor3. Havalimanının ana terminal binasının da çatıları büyük bir kısmının montaj işlemleri yapıldı. Yolcuların uçaklara ulaşmasını sağlayan körüklerinde takıldığı ana terminal binasında çalışmalar hız kesmeden devam eden havalimanının açılış tarihi ise 29 Ekim 2018 olarak belirlendi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğanın uçağını bekliyorGeçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Şubat 2018 tarihinde kendi uçağıyla İstanbul Yeni Havalimanı’na test amaçlı iniş yapacağı yönündeki iddialar ile ilgili Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, açıklamalarda bulunmuş "Tüm hazırlıklarımızı o tarihe göre ayarladık. Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Pistimiz iniş için hazır." demişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğanın uçağını bekliyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğanın uçağını bekliyor

     

     

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    Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , 3. Havalimanı , 3. Havalimanı inşaatı , pist , son dakika
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