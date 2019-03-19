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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.03.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye davet ettiği Şevval, o anları anlattı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye davet ettiği Şevval, o anları anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki mitinginde sahneye davet ettiği Şevval Cerrah, o anları DHA'ya anlattı.

15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi olan Şevval Cerrah, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 9 ay önce Ereğli'ye geldiğinde görüşmeyi çok istediğini, başaramayınca da duygularını döktüğü mektubu yazarak, gönderdiğini söyledi.

"Şevval kızımızın mektubuna cevap veremedim, bizzat çıkıp geldim"
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Bugüne kadar mektubun ulaşmadığını düşündüğünü belirten Cerrah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini kürsüye davet etmesiyle büyük bir sürpriz yaşadığını ifade etti. Şevval Cerrah, "Bir akşam oturuyorduk. Annem 'istersen bir mektup yaz' dedi. Buraya geldiğinde, tam göremedim biraz uzaktım. Ona söyleyeceklerimi söylememiştim. İçimden gelenleri, söyleyemediklerimi mektubuma döktüm. Mektubumda 'Size Tayyip dede diyebilir miyim? Cevabınızı sizin ağzınızdan duymak istiyorum' dedim. Numaramı yazdım, beni aramadı ama beni burada kürsüye davet etti. Çok mutlu oldum. Ben mektubumun eline ulaşmadığını sandım. Çok üzüldüm, ağladım da ama beni burada kürsüye davet etmesi çok güzel bir duygu. Onu çok seviyorum. Bir daha gelsin" dedi.

Sahnede çok duygulandığını ifade eden Şevval Cerrah, "Ben çok mutluyum elim ayağım titriyor. Çok heyecanlıyım. Onun yanına çıktığımda çok ağladım çünkü bu çok güzel bir duygu. Ona sarılmak, öpmek çok güzel bir duygu. O bizim dünya liderimiz. Seçimlerde onun kazanması için sürekli dua edeceğim. Ona söz veriyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın sahneye davet ettiği Şevval, o anları anlattı

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