Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı değişti... Balkon konuşması yarın yapılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde seçim sonuçlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

"Allah'ıma hamd ediyorum. Ya Rab bu kulunu bu millete hizmetkar eyledin. Sana ne kadar hamd etsek az diyorum." diyen Erdoğan, Huber Köşkü önünde bir çocuğun yaralanmasından sonra programında değişikliğe gitti.

Ayağı Huber Köşkü önündeki kapanlara sıkışan çocuk için "Bu yavrumuza Rabbim şifalar versin. İnşallah doktorlarımızın da müdahalesiyle şifasını bulur." diyen Erdoğan, Ankara'daki balkon konuşmasını bu gece için erteledi. Erdoğan'ın kısa bir süre sonra Kısıklı'da açıklama yapması bekleniyor.

Erdoğan şunları söyledi:

Değerli kardeşlerim şu an gelen tüm neticeler gayet olumlu, güzel ve parlamentoda her ne kadar hedefe ulaşamasak da inşallah elimizden gelen tüm gayretlerimizle onu da Cumhur İttifakıyla çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum.

Rabbim sizlerin gayretleriyle lütfetti. Önümüzdeki dönem ülkemiz için çok farklı olacak. Bu yavrumuza Rabbim şifalar versin. İnşallah doktorlarımızın da müdahalesiyle şifasını bulur. Şu anda gelen bütün neticeler yurtiçi yurtdışı gayet olumlu ve güzel.

Ve şu anda buradan ayrıca Kısıklı'ya seslenmek istiyorum. Kısıklı'da da yine büyük bir teveccüh, beklenti var. Oradaki kardeşlerimle bu akşamki organizasyonu iptal edelim. Sadece Ankara'daki balkon konuşmasıyla bu işi toparlayalım diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kısıklı'daki kardeşlerimi de Allah'a emanet ediyorum. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun diyorum. Sağ olun var olun.

Allah'ıma hamd ediyorum. Ya Rab bu kulunu bu millete hizmetkar eyledin. Sana ne kadar hamd etsek az diyorum.

HUBER KÖŞKÜ'NDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarıyla ilgili olarak vatandaşlara seslenmeden önce Huber Köşkü'nde gazetecilere açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında, "Seçimlerin gayrı resmi sonuçlarına göre milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini ve yürütme görevini tevdi etti" dedi.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Kıymetli basın mensupları, aziz milletim, dünyanın neresinde olursa olsun kalbi bizimle çarpan değerli vatandaşlarım sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.

"MİLLETİMİZ ŞAHSIMIZA CUMHURBAŞKANLIĞI VAZİFESİNİ VE YÜRÜTME GÖREVİNİ TEVDİ ETTİ"

24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Seçimlerin gayrı resmi sonuçlarına göre milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini ve yürütme görevini tevdi etti. Aynı şekilde cumhur ittifakına ve AK Parti’ye Meclis çoğunluğunu vermek suretiyle yasama görevi konusunda da çok büyük bir sorumluluk yükledi.

Bu önemli günde sandık başına giderek oyunu kullanan herkese teşekkür ediyorum. Şahsıma, partime ve ittifakımıza oy veren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bunun yurt içinde ve yurt dışında tüm oy kullanma sahip olan kardeşlerime özellikle bu demokratik görevlerini yerine getirdikleri için şükranlarımı ifade ediyorum.

"SEÇİME KATILAN TÜM CUMHURBAŞKANI VE MİLLETVEKİLİ ADAYLARINI AYRICA TEBRİK EDİYORUM"

Sandık güvenliği, Türk demokrasisinin gücünün ifadesidir. Bugün Türkiye’nin tamamında milletimiz özgür iradesiyle sandığa gitmiş, oyunu kullanmış, kendisi ve ülkesi için tercihini yapmıştır. Seçimlerin ülkemizin her yerinde büyük bir olgunlukla tamamlanmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Seçime katılan tüm cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarını ayrıca tebrik ediyorum. Hiç kimsenin kendi başarısızlığını gizlemek için seçim sistemine ve sonuçlarına gölge düşürerek, ülkemiz demokrasisinin bu büyük gücüne zarar vermeyeceğini ümit ediyorum.

"Türkiye yüzde 90’lara yaklaşan seçimlere katılma oranıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir"

Seçimlerin rekor bir katılımla sonuçlanmış olmasını, milletimiz bize ve dünyaya çok önemli bir mesajı olarak görüyorum. Mesaj gayet açıktır. Türkiye yüzde 90’lara yaklaşan seçimlere katılma oranıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Bugün dünyada yüzde 30-35-45-50 seçimlerin yapıldığı ülkeler kendilerini demokrat tanımlarken, Türkiye demokrasi dersini icra etmiştir. Yüzde 50’yi bulmayan katılım oranlarıyla ortaya çıkan sonuçları demokratik kabul edip, ülkemize hala şaşı bakanları bu sonuçları çok iyi okumaya davet ediyorum.

Milletimin 24 Haziran demokrasi zaferini bir kez daha tebrik ediyorum. Üstün gayret gösteren YSK’dan il, ilçe seçim kurullarına, sandık başlarında görev yapan heyetlerden, partilerin müşahitlerine kadar herkese teşekkür ediyorum. Bizleri arayan, aramak için haber gönderen dost ve kardeş ülkelerin tüm devlet başkanlarına şükranlarımı sunuyorum.

"ARTIK SEÇİM DÖNEMİNDE YAŞANAN TARTIŞMALARI, GERGİNLİKLERİ, KIRGINLIKLARI GERİDE BIRAKIP ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE YOĞUNLAŞMA ZAMANIDIR"

Sevgili milletim, değerli arkadaşlar milletimiz sandıkta üzerine düşeni yapmış, ülkemize bir istikamet göstermiştir. Bundan sonra cumhurbaşkanı ile ve Meclis’i ile bizim için daha çok çalışma zamanıdır. Artık seçim döneminde yaşanan tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp ülkemizin geleceğine yoğunlaşma zamanıdır.

Buradan tüm milletime her fırsatta verdiğim şu sözü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz 16 yılda vesayet güçleriyle, cuntalarla, darbecilerle, siyasi ekonomik tetikçilerle yaptığımız mücadelelerle, ülkemizi demokrasi ve ekonomide getirdiğimiz yerden geriye gidiş asla söz konusu olmayacaktır. Tam tersine Türkiye’nin daha da ileriye gitmesi için mücadele vermeyi sürdüreceğiz. Geçmişte ötekileştirilmiş vatandaşlarımız bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak demokrasiden, ekonomiye tüm imkanlardan sonuna kadar istifade etmeye devam edecektir.

Bu ülkede hiç kimsenin kökeninden, inancından, hayat biçiminden veya başka herhangi bir farklılığından dolayı horlanmasına, özgürlük alanının daraltılmasına asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizi daha da güçlendirmek, zenginleştirmek ve ortaya çıkan refahı milletimizin tüm fertlerine adil şekilde paylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz.

"GAYEMİZ BU DÖNEMDE ÜLKEMİZİ 2023 HEDEFLERİNE ULAŞTIRMAKTIR"

Biliyorsunuz 24 Haziran’da milletimiz sadece bir cumhurbaşkanı ve 600 milletvekili seçmedi. Aynı zamanda yeni yönetim sistemini de fiilen hayata geçirdi. Anayasa değişikliğiyle uyumlu şekilde, gerek mevcut mevzuatın ayıklanması, gerek yeni yönetim sisteminin mimarisinin kurulması konusunda uzun süredir hazırlık yapıyoruz. Şimdi yemin törenine kadar bir kez daha gözden geçirecek ve yeni sistemi süratle hayata geçireceğiz. Gayemiz bu dönemde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır.

Seçim beyannamemizde taahhüt ettiğimiz projeleri takip edecek ve söz verdiğimiz şekilde hizmete sunacağız. Kanal İstanbul’uyla, yerli otomobiliyle, diğer projelerimizle ülkemizi geleceğe taşımak için gece gündüz çalışacağız.

Yargımızı tarafsız ve bağımsızlığını güçlendirerek itibarını artırmak için gerekli adımları atmayı sürdüreceğiz. Milletimizin bize verdiği ülkeyi yönetme emanetini namusumuz bilip, canımızdan önde tutarak mücadele etmeye devam edeceğiz.

Vesayetin, darbecilerin, siyasi ekonomik tetikçilerinin, sokak çetelerinin, terör örgütlerinin pençesinden kurtardığımız Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi biri haline getirmeden bize durmak, dinlenmek yok.

Ben bir kez daha seçim sonuçların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını rabbimden diliyorum. Demokrasi bayramımıza oylarıyla, mücadeleleriyle katkıda bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye’nin aydınlık geleceğine giden yolda milletimizle birlikte yürümeyi sürdüreceğiz. Rabbim ülkemizin ve milletimizin yar ve yardımcımız olsun.

TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gelen tebriklerden ilk görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulunduğu Tarabya Köşkü'nde ilk tebrikleri kabul ediyor. Yakınındakilerin Erdoğan'ı tebrik etmesinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

TARABYA'DA KALABALIK ARTIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarını takip ettiği Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün bulunduğu Tarabya sahil yolundaki kalabalık, dakikalar ilerledikçe artıyor. Ellerinde AK Parti ve Türk bayrakları olan yüzlerce kişi, 'Başkan Erdoğan' sloganları atıyor. Toplanan partililer, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün girişinde bulunan ve helikopter pistinin de bulunduğu meydana alınmaya başladı. Partililer, güvenlik noktasındaki aramalardan geçerek meydana giriş yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen saatlerde burada bir konuşma yapması bekleniyor.