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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.11.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Türkiye'de çalışacaklar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Türkiye'de çalışacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yurt dışındaki Türk bilim insanlarına yaptığı davet ilk olarak doktorlardan karşılık buldu. Uluslararası alanda Türkiye’nin yüz akı olan 14 bin Türk doktor, Türkiye için ilaç üretecek, tıbbi cihaz geliştirecek, ameliyat deneyimlerini canlı olarak paylaşacakları Bilim Köprüleri Projesi’nde bir araya geldi.

Sabah'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bilim insanlarına 'ülkemizde başlattığımız bilim ve teknoloji atılımımıza katılmaya davet ediyorum' sözleriyle yaptığı çağrıya dünyanın dört bir yanındaki 14 bin doktordan cevap geldi. Tıp alanında yaptıklarıyla birçok uluslararası ödüle layık görülen bilim insanları, 'Vatanımızın parasıyla okuduk şimdi ülkemize katkı sunma vakti' dedi. Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan 'Türk Bilim Dünyası Platformu'nda bir araya gelen 4 bini Türkiye'de okumuş Türki Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere toplam 14 bin doktor, cerrah ve hemşire, 2023 yolunda sağlıkta dünya üssü olmayı hedefleyen Türkiye için ilaç üretecek, tıbbi cihaz geliştirecek, tarihi ameliyatlar yapacak.

'TÜRKİYE SEFERBERLİĞİ'

Yurtdışında yaşayan 14 bin bilim insanı 'Bilim Köprüleri Projesi' adı altında Ankara Şehir Hastanesi Uluslararası WEB Portalı'nda buluşturuldu. Ücretsiz ve gönüllü olarak Türkiye için seferber olmayı kabul ettiler. Bu kapsamda ilk cerrahi operasyon 7-8 Kasım 2019'da başlayacak. Amerika, Norveç ve Ankara'dan mide ve bağırsak hastalıkları ile beslenme konusunda bilimsel işbirliği, uluslararası naklen yayın ile yapılacak. Columbia Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Feza Remzi, Norveç Bergen Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gülen Arslan Lied ve Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nuray Yazıhan ile Ankara Şehir Hastanesinden Prof. Dr. Emin Altıparmak ve Prof. Dr. Birol Bostancı tarihi operasyonları gerçekleşterecek. Naklen ameliyatı dünya çapında 14 bin kişi izleyecek.

TÜRKİYE'DE ÇALIŞACAKLAR

Yüzlercesi dünyanın sayılı üniversite, hastane ve bilim merkezlerinde görev yapan tıp bilim insanları, 35 yılda keşfedildi. İsim, adres, CV, ilgi alanları, E-posta ve Sivil Toplum Örgütleri dosyaları interaktif dünya haritası üzerinde toplandı. Tarama sonrasında Bakanlık tarafından Türkiye için tecrübe paylaşımı ve oluşturulacak bilim havuzu için davet gönderildi, proje anlatıldı. Bakanlık 2006'da resmi davetini yaptı, yurtdışındaki 14 bin hekim 'biz de varız' dedi. Bilim insanları rotasyon ile davet edilecek, 15 gün, 1-3 ay ve 1 yıl gibi sürelerde Türkiye'de çalışacaklar. Oluşturulan platformda şimdiye kadar 14 bin kişi toplandı. En fazla hekim ABD, Almanya, Azerbaycan ve Kazakistan'dan çıktı. ABD'de 5 bin, Almanya'da bini üst düzey akademisyen olmak üzere 4 bin sağlık çalışanı var. Bili köprüleriyle dünyanın en büyük networku hayata geçirildi. Bakanlık tarafından kurulan portal üzerinden dünyanın en iyileri tarihi ameliyatları tüm dünyanın izleyeceği şekilde naklen yapacak. Havuzuna dünyanın en başarılı bilim insanlarını dahil eden Türkiye hem insan kaynağı hem de niceLiksel başarı ile sağlıkta dünyanın merkez üssü olacak.

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