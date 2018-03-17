Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 Mart mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 Mart mesajı

    ANKARA (İHA)
    17.03.2018 - 12:08 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gerek 15 Temmuz gecesi FETÖ ihanet çetesine karşı sergilenen kahramanlıklar, gerekse Afrin harekatı sürecinde 7’den 70’e milletimizin tüm fertlerinin seferber olması, Çanakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri, ne kadar canlı olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Çanakkale Zaferimizin 103. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor; Çanakkale destanının bütün kahramanlarını bir kez daha rahmetle, tazimle yad ediyoruz. Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destandır. Cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa Kemal’in kelimeleriyle Çanakkale 'bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden, bu toprakları bize ebedi vatan yapan' zaferin adıdır. Kahraman askerlerimizin iman ve azmi, milletimizin üstün fedakarlıklarıyla Çanakkale’de elde edilen eşsiz başarı, İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham vermiştir" ifadelerine yer verdi.

    Erdoğan, mesajının devamında şunları kaydetti:

    "Terör örgütlerine ve arkalarındaki odaklara karşı yürüttüğümüz beka mücadelesinde, devlet olarak en büyük güç kaynağımız tıpkı bir asır öncesinde olduğu gibi yine milletimizin imanı, inancı, vatan ve bağımsızlık sevdasıdır. Gerek 15 Temmuz gecesi FETÖ ihanet çetesine karşı sergilenen kahramanlıklar, gerekse Afrin harekatı sürecinde 7’den 70’e milletimizin tüm fertlerinin seferber olması, Çanakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri, ne kadar canlı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye, bundan 103 sene önce birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yedi düvele Çanakkale’yi nasıl dar etmişse, bugün de terör örgütleri üzerinden uygulanmak istenen senaryoları bozacak kudrete sahiptir. Zeytin Dalı Harekatında çok kısa zamanda elde edilen başarı, hem ülkemizin gücünü, hem de istiklal ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığını dost-düşman herkese ispat etmiştir. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

    Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan , 18 mart , mesaj , çanakkale zaferi , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri