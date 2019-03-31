Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim sonuçları ile ilgili ilk açıklama

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Aziz milletim değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Türkiye 31 Mart seçimlerini demokratik bir olgunluk içinde tamamlamıştır. Milletimiz bir kez daha iradesini yüksek bir katılım oranıyla sandığa yansıtmıştır. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehirlerimize, mahallelerimize hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum.

Artık yavaş yavaş şekillenmeye başlayan sonuçlara göre; büyükşehir, il, ilçe tüm belediye başkanlarımız belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz ve bu arada da mahalle ve köylerimizde göreve gelen muhtarlarımız görevlerini üstlenecekler. Hepsini tebrik ediyorum.



'AÇIK ARA BİRİNCİ PARTİ OLARAK ÇIKTIK'

Biraz sonra Ankara’ya hareket edeceğim. Genel merkezimizde balkon konuşmamızı yaparak seçim sonuçlarını Ankara’da değerlendireceğim. Sonuçlar göstermektedir ki, bu seçimlerden AK Parti olarak tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana yine açık ara birinci parti olarak çıktık.

Cumhur ittifakındaki ortağımız MHP ile birlikte ittifaklar bazında da birinci olduk. AK Parti ve Cumhur İttifakı açısından kazanılan ve kaybedilen belediye başkanlıkları elbette olmuştur. Milletimizin takdiridir. Kabullenilmesi gereken bir gerektir.

Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde de yeteri kadar başarılı olamadığımızı kabul edecek ve buna göre hareket tarzımızı belirleyeceğiz.

Seçim kampanyası boyunca, birilerinin iradelerine pranga vurma çabalarına dikkat çekmiştik. Güneydoğu ve doğu bölgelerinde bunlara çok açık net vurgu yapmıştır. Bu sonuçlar Kürt kardeşlerimizin iradelerini ne terör örgütüne ne de terör örgütünü arkalarına alarak ortaya çıkanlara teslim etmeyeceğini göstermiştir.

Diğer şehirlerde de arkasında hangi pazarlıkların olduğu bilinmeyen ittifaklarla milletimizin yönlendirilmeye çalışılmıştır. Sonuçlar, bu çabaların amacına ulaşamadığına ifade ediyor.



'ÜLKEMİZE DİZ ÇÖKTÜRMEYE ÇALIŞANLAR BİR KEZ DAHA HÜSRANA UĞRAMIŞTIR'

Beka konusunda verdiğimiz mesajın milletimiz tarafından da gayet iyi algılandığını görüyorum. Güneydoğu, Doğu’da mitinglerimde görüntülü olarak hep yayınladım.

Ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar bir kez daha hüsrana uğramıştır. Bu onurlu duruşları sebebiyle 81 vilayetimizdeki her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum.

Ülkemizde bundan sonraki seçimler inşallah 2023 Haziran’da olacaktır. Bir başka ifadeyle önümüzde 4,5 yıla yakın kesintisiz bir icraat dönemi var. Artık sık sık seçimlerle iç içe olmayacağız. Şimdi hep önümüze bakacağız. Ve Türkiye’de ekonomisiyle, siyasetiyle özellikle savunma sanayii ile yatırımlarla nasıl meşgul olacağız? Buna odaklanacağız, adımlarımızı atacağız.

‘ARTIK BÜYÜK TÜRKİYE HEDEFİNE ODAKLANACAĞIMIZ UZUN BİR DÖNEM VAR’

Gündemimizde çok önemli bir reform dönemi var. Serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden güçlü ekonomi programının dikkatle hayata geçireceğiz. Artık ekonomide reformların hayata geçirileceği büyük Türkiye hedefine odaklanacağımız uzun bir dönem var.

Bölgemizde yaşanan istikrarsızlıkların, tehditleri hem diplomasi kanallarını kullanarak ortadan kaldırmayı sürdüreceğiz. Özellikle terör örgütlerine nefes aldırmadan, ülkemizi bir huzur adası haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Seçim sonuçlarının bir kez daha ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle de Cumhur İttifakı olarak çıktığımız bu yolda sayın Bahçeli’ye ve mesai arkadaşlarına, benim mesai arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum.



'DAHA YÜRÜYECEK ÇOK YOLUMUZ VAR'

Partimin bütün ilgili birimlerine, genel merkez, il ilçe belde tüm teşkilatlarımızda çalışan ve şu ana kadar, sabaha kadar bu çalışmaları yürüten yol arkadaşlarıma, şahsım, partim ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Yorucu bir maraton oldu, hakikaten arkadaşlarım gece demediler, gündüz demediler bu çalışmaları yürüttüler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Daha yürüyecek çok yolumuz var. Dökeceğimiz çok alın terimiz var. Bu millet için, bu vatan için biz feda-i can etmek üzere bu yola koyulduk. Tüm milletime kalbi şükranlarımı özellikle arz ediyorum. Şimdi Ankara’ya hareket edip Ankara’da mutat olan balkon konuşmamızı yapmak üzere gecikmeden yola çıkmayı düşünüyorum.