Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefa telefonu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefa telefonu
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefa telefonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
14.06.2019 - 19:03, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefa telefonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefa telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1999 yılında 9 yaşındayken Pınarhisar Cezaevi'nde kendisini ziyaret eden ve "Ben de senin düğününe geleceğim." dediği Muhammed Malik Taylan'ı, Tacikistan ziyareti nedeniyle katılamadığı düğünü için arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1999 yılında okuduğu şiir nedeniyle Kırklareli'ndeki Pınarhisar Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu dönemde, babasıyla ziyaretine gelen 9 yaşındaki Muhammed Malik Taylan'a düğününe geleceği sözünü verdi. Aradan geçen zamanda inşaat mühendisi olan Taylan, o günden bu yana görüşmeye devam ettiği Erdoğan'a, yarın Başakşehir'de gerçekleştirilecek düğünü için davetiye gönderdi.

Taylan davetiyesine, "Sayın Cumhurbaşkanım, Pınarhisar'da zatıalinizi ziyaret etmiştim. Siz 'Ben de senin düğününe geleceğim.' buyurmuştunuz. Siz Cumhurbaşkanı, ben de damat oldum. Elhamdülillah." yazdı.

Tacikistan'daki Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılımı dolayısıyla düğünde yer alamayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetiyenin ulaşmasının ardından Taylan'a telefon ederek, kendisini ve müstakbel eşini tebrik etti.
- "Mutluluğumuzu paylaştı"

AA muhabirine açıklama yapan Muhammed Malik Taylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düğününe gelemese de kendisini aramasından ötürü çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Taylan, "Cumhurbaşkanımız Pınarhisar'da cezaevindeyken İSKİ'den emekli babam Maşallah Taylan ile beraber ziyaretine gitmiştim. O gün 'Sen beni ziyarete geldin, ben de senin düğününe geleceğim.' demişti. Bugün kendisinden bir tebrik telefonu aldığımdan ötürü çok mutlu oldum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eşi Hilal Taylan ile kendisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet ettiğini belirten Taylan, "Kendisine duacıyız. Önceden babam görevdeyken kendisi belediye başkanıydı, o zamandan gelen muhabbet ve sevgimiz var. Kendisi de bizim mutluluğumuzu paylaştı." ifadelerini kullandı.
Zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü de anlatan Taylan, "O zamandan bu yana kendisiyle bazı programlarda görüşmüştüm. Bosna Hersek Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ne gelişinde kendisiyle görüşmemiz olmuştu. Mutluyum." dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş sözler
Elif gözyaşlarına boğuldu: 'Anneme söz vermiştim ama...'
Yaşar Güler’den Akit TV ve Murat Alan’a tazminat davası
Profesörün tecavüzü! İki suç ortağı var...