Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tuzla’da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tuzla'daki açıklamalarından satır başları:



Bugün İstanbul'da 8 ilçede mitingim var.Tuzla'dan Pendik'e geçeceğim. Sözlerimin hemen başında 24 Haziran seçimlerinde şahsıma vermiş olduğunuz destek için teşekkür ediyorum. Nasıl size son 25 senede mahcup olmamışsak bundan sonra da olmayacağız. Tayyip kardeşinizi iyi tanımışsınızdır.

Siyaset cesaret fedakarlık dürüstlük gerektirir.

Biz uzaydan gelmedik, gökten zembille de inmedik içinizden biri olarak geldik. Tuzla Kartal ne hale geldi, yeniden inşa ettik. CHP’nin Tuzla’yı ne hale getirdiğini bilirsiniz biz görevi devraldıktan sonra Tuzla hamdolsun ne duruma geldi, yeniden adeta biz buraları ihya ettik, inşa ettik. Unutmayın cumhurbaşkanının yanında olduğu bir büyükşehir belediyesi güçlü olur. Sizlerle birlikte bu yolda emin adımlarla yürümemiz lazım. Cumhur destek verirse Cumhurbaşkanı da ülkesini en güzel şekilde yönetir.

Biz evine helal rızık götürmek için ter döken emekçimizin, esnafımızın istihdam sağlayan girişimcilerimizin cumhurbaşkanıyız. Biz sadece şahsımıza oy veren

Bugün Ankara’da maalesef 5 kardeşimiz yanarak öldü, 11 kardeşimiz de yaralandı. Allah rahmet eylesin, Maalesef metruk denilebilecek noktada, gelip orası boş diye buraya yerleşen vatandaşlarımız böyle bir durumla karşı karşıya kaldı, onun için bize destek vermeniz lazım. Onun için bu kentsel dönüşüm çok önemli. Kimseyi ayırmayacak kimseyi dışlamayacak ebedi kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak 82 milyon kardeşimizin her birinin huzuru için gayret göstereceğiz.

Türk milletinin cumhurbaşkanı olarak yolumuza büyük bir hassasiyetle devam edeceğiz. Siyaset cesaret dürüstlük gerektirir. Gecesini gündüzüne katarak ülkesi ve şehri için koşmayı gerektirir. Biz böyle bir devlet adamı olmanın gayreti içerisindeyiz.

Son 17 yıldır İstanbul’a 255 katrilyon lira yatırım yaptık. 40 yıldır hep eserlerimizle konuştuk. Yarın da eserlerimizle konuşacağız. Bu ülkede tek bir dikili ağacı bile olmayanlara inat projelerimizle yatırımlarımızla damgamızı vuruyoruz. Bay Kemal’in dünyadan haberi yok. Bir ara SSK’nın genel müdürlüğünü yaptı, batırdı. Fazla kalmadı artık bir yarınımız var. Hanım kardeşlerimin kaleyi içerden fethetmesi lazım, buna hazır mıyız. Gelin herkesi bu eserleri ortaya koyarak buraya davet edelim ve doğruyu anlatalım. Biz ikna ile değil, tebliğ ile görevliyiz. Kalpleri döndürecek olan Allah’tır. Sen sadece anlat. 57 ile gittim, 30 civarında ilçeye gittim. Bu süre içerisinde rabbimiz ancak çalışana çalıştığının karşılığını veriyor. Diğerleri sadece Ankara’da kulis yaptılar. Hangi PKK’lıyı nerelerden aramıza alırız bunları tartıştılar. Ancak bizim öyle kişileri aramıza almamızın mümkünü yok.

Ben öğrenciyken bizim sınıftaki öğrenci sayısı 75’ti. Biz sayıları şimdi 20-25 indirdik. Biz bunları başardık. Tuzla’ya bin 686 derslik inşa ettik. TOKİ kanalıyla Tuzla’ya 11 bin 44 konut inşa ettik. Gebze – Halkalı banliyö hattını hizmete açtık. 4,5 milyon İstanbullu bu yeni hizmetten faydalandı. Tuzla’ya 5 adet köprü ve kavşak ile bağlantı yolları yaptık, ilçemize 23 park, 3.3 kilometrelik bisiklet yolu kazandırdık. Tuzla genelinde 510 km yeni doğal gaz hattı döşedik.

DEVAMI GELİYOR...