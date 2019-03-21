Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe ve Kürtçe Nevruz mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Türkçe ve Kürkçe Nevruz Günü mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, " Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü’nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü’nü kutluyorum. pic.twitter.com/WFfEyPJSnh— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 21 Mart 2019
Cejna Newrozê ku mizginiya hatina biharê dide me, ji bo me hemû cudahiyan ji holê radike. Ez Cejna Newrozê ya ku tê wateya xwedîderketina paşeroj û pêşêroja me ya di nav yekîtî û bihevrebûnê de pîroz dikim. pic.twitter.com/MiNLbBEuNS— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 21 Mart 2019
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