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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tren kazası için taziye mesajı

    Hürriyet Haber
    08.07.2018 - 22:26 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu’da meydana gelen tren kazasına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

    “Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bu akşam meydana gelen tren kazası, milletçe hepimizi derinden üzmüştür. Kazanın hemen ardından, devletimiz ilgili tüm birimlerini ve tüm imkanlarını seferber etmiştir. Yolcu trenindeki bazı vagonların raydan çıkması neticesinde meydana gelen kaza, her boyutuyla soruşturulmaktadır. Elim kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.”

    Çorlu'da yolcu treninin vagonu devrildiTekirdağ'da Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu raydan çıkarak devrildi.
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