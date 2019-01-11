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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.01.2019 - 16:57, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da önemli mesajlar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hayri Gür Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı’nda konuştu. Erdoğan konuşmasının sonunda Trabzon belediye başkan adaylarını açıkladı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

31 Mart seçimlerinde de Trabzon’un yine kendine, asaletine yakışanı yapacağına inanıyorum.
31 Mart’tan sonra da AK Parti’nin hizmet siyasetinin kesintisine izin vermeyeceğiz.
3-5 oy daha fazla almak için hiçbir zaman popülizm batağına batmadık.

Gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir vaadi sırf laf olsun diye seçim meydanlarında dillendirmedik.
Birileri gibi seçimlerde birkaç oy fazla alabilmek için polisimizin, askerimizin hayatına kast eden çetelerle işbirliğine gitmedik. Şu anda bu çetelerle kim işbirliği halinde biliyorsunuz değil mi?

Milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadan Türkiye'yi hedefleri ve hayalleri ile buluşturmanın kavgasını verdik.

CHP ve benzerleri gibi cumhuriyet adına cumhur düşmanlığı yapanlardan asla olmadık.
Sadece kendi seçmenimizi, sadece bize oy verenleri değil 81 milyonun tamamını kucakladık.
Hiç kimsenin hayat tarzına, giyinişine, terörü kutsamadığı sürece siyasi görüşüne müdahale etmedik.
Demokrasimizi güçlendirdik.

Can çıkar huy çıkmazmış. Bunlar da yalan siyasetine devam ediyorlar. Bunu kurumsal hale getirmeye başladılar. Partinin başındaki zatın yalanlarını finanse etmek için ortak bütçe oluşturmuşlar.

Bir alanda maalesef arzu ettiğimiz değişimi gerçekleştiremedik. Ülkemizdeki muhalefetin zihniyeti. Onda başarısız olduk
Ne yazık ki siyasi partilerimiz tek parti devrinin faşist anlayışından bir türlü çıkamamıştır.
CHP alışkanlıklarını değiştirmeyi başaramadı.
Bu parti maalesef 1940’lara takılıp kalmıştır.
Bugüne kadar partimiz ve şahsım adına attıkları iftiraların tamamı boşa çıktığı halde alışkanlıklarını terk etmiyorlar. Onlarca kez tazminata mahkum oldular
Kimi zaman FETÖ’cülerin, ajanlık yapan sözde gazetecilerin servis ettiği dökümanlarla üzerimize geldiler. Her seferinde attıkları iftiraların altında ezilmekten kurtulamadılar.

CHP’liler bir araya gelmişler, partinin başındaki zatın tazminatlarını ödemek için ortak bütçe oluşturmuşlar. Şu anda bir milyonun üzerinde verilen tazminatlar var. Biz de avukatlarımıza diyoruz sizin olsun, yeter ki siz bunları tazminata mahkum ettirin.
Hakaret etmek yerine fikir üretseler bundan herkes karlı çıkacak
Vaktimizi CHP’nin başındaki zatın yalanlarına cevap yetiştirmekten ziyade ülkemizin yararına işlerle harcamak istiyoruz
Yalan destekleme fonu oluşturan CHP’nin yine iftira, hakaret, gerilim oluşturacağı anlaşılıyor.

31 Mart’ta cumhur ittifakının karşısında yine tarihi bir hezimet yaşayacaktır.
Bu seçim 6 Nisan halk oylaması ile başlayan tarihi dönüşüm sürecinin son halkasını oluşturacaktır.
AK Parti üyelerinin 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını bulamadık. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1.5 milyon içinde 220 bin AK Parti üyesi var. Bu seçimde bir milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak.

Seçmen kütüklerinde isimleri yer almayan üyelerimizin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız.
Oy verme hakkı kazanan her gencimize ulaşıp onları hakları konusunda bilgilendirip partimizde siyaset yapmaya davet edeceksiniz.

ADAYLAR

Akçaabat -Osman Nuri Ekim
Araklı – Recep Çebi
Arsin –Muhammet Sait Gürsoy
Beşikdüzü – Harun Demirci

DEVAMI GELİYOR...

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