Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "Toprak Dede" için taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, TEMA Vakfı kurucularından Hayrettin Karaca’nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca’nın torunu Yeşne Karaca İren’i telefonla arayarak taziyelerini iletti. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede merhum Karaca’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu" denildi.

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