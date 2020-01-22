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DHA
Haber Giriş: 22.01.2020 - 18:27,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "Toprak Dede" için taziye telefonu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "Toprak Dede" için taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEMA Vakfı kurucularından Hayrettin Karaca’nın vefatı nedeniyle TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca’nın torunu Yeşne Karaca İren ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, TEMA Vakfı kurucularından Hayrettin Karaca’nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca’nın torunu Yeşne Karaca İren’i telefonla arayarak taziyelerini iletti. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede merhum Karaca’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu" denildi.

 

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