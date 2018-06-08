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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tazminat kararı için ilk yorum: İftira adalet duvarına çarptı

    Hürriyet Haber
    08.06.2018 - 00:08 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınında, 'Man Adası iddiaları' ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun manevi tazminata mahkum edilmesini değerlendirdi.

    Buket Aydın moderatörlüğündeki ‘Seçim Özel’de, Demirören Medya Grup Başkanı, Kanal D ve CNN Türk İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim süreciyle ilgili merak edilenleri değerlendirdi.

    Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası iddiaları' nedeniyle tazminata mahkum edilmesini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kılıçdaroğlu'nun iddiaları çok çirkin. Man adasına para kaçırmakla iftira atan Kılıçdaroğlu'nun iddiası toplamda 170 milyar TL tazminata mal oldu. Bu partinni cumhurbaşkanı adayı da geçenlerde tüm vekilleri 'hırsız' olmakla itham etti. Yahu şimdi kendisi de buna katılıyor. Bu senin genel başkanını da seni de kapsıyor. Kabul ediyorsan sen de hırsızsın. Parlemento gibi kutlu bir mekanı böyle bir ithamla kabullenmek olabilir mi?" dedi.

    Muhalefetin iddialarına sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim arkadaşlarımızın hepsi dava açıyor. Muharrem İnce buradan nereye varır ben bilemem. ama hırsızlık konusunda itham etmek, gerçekleri çarpıtmak bunların iliğine karar işlemiş. Her seferinde akıl almaz bir şekilde buna devam ediyorlar. Arkadaşlarımız davalarını açıyorlar. Yargı ne kadar verir onu bilemem ama 'hırsızlık' ithamının ben ciddi bir cezasının olduğunu biliyorum." ifalerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk-Kanal D canlı yayınındaCumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk-Kanal D canlı yayınında

    Karar çıktı: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğana tazminat ödeyecekKarar çıktı: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

    Etiketler: son dakika , haberler
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