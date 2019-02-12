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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.02.2019 - 03:52, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter ve Facebook'tan paylaştığı taziye mesajında Çekmeköy'deki helikopter kazasında 4 askerin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

"Kayıplarımızın acısını milletimizle birlikte derinden yaşıyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum."


İstanbul Çekmeköy'de bir siteye zorunlu iniş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle düşen 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait UH-1 tipi askeri helikopterdeki Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar şehit olmuştu.

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