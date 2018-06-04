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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret

    İHA
    04.06.2018 - 07:26 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır dönüşünde Aydınlıkevler'deki seçim bürosuna sürpriz ziyarette bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır ziyaretinin ardından Ankara’ya geldi. Esenboğa Esenboğa Havalimanı'ndan Külliye'ye hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın konvoyu Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda ilerlerken Aydınlıkevler'deki AK Parti Seçim Bürosu önünde durdurdu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret
    AK Parti seçim bürosuna sürpriz ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, kendisini bekleyen çok sayıda partililerin sevgi gösterisiyle karşılaştı. Seçim bürosundaki partililerle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kahve ikram edildi. Bir vatandaşın bebeğini kucağına alarak seven Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine eşi Emine Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret

    Etiketler: gündem
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