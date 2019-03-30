Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada "İyi ki varsın Yusuf" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından "İyi ki varsın Yusuf" paylaşımında bulundu.
İstanbul'da AK Parti broşürü dağıtırken sözlü tacize maruz kalan Yusuf Özoğul’a destek için “İyi ki varsın Yusuf” mesajını içeren bir video hazırlandı.
Videonun sonunda dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yusuf Özoğul’u kabulü sırasında kendisine “İyi ki varsın Yusuf” dediği görüntüler de yer aldı.
Videoyu, Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabı üzerinden paylaştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle