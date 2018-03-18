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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması: 'Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum'

    Hürriyet Haber
    18.03.2018 - 11:03 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözlerimin hemen başında bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından 8.30 itibariyle kontrol altına alınmıştır" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı törenlerinde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

    Sözlerimin hemen başında bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından 8.30 itibariyle kontrol altına alınmıştır.

    Afrin şehir merkezinde terör örgütünün paçavraları değil huzurun ve güvenin sembolleri dalgalanıyor. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, ÖSO’nuın bayrağı dalgalanıyor. Rabbimize hamd ediyorum. Kahraman mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkelerinin geleceği için mücadele eden ÖSO mensuplarına şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

    Teröristlerin izlerini silerken, alt yapısından üst yapısına bölgeyi yaşanabilir hale getirecek tüm adımları atacağız. Bölge halkının en kısa sürede yurtlarına kavuşmaları için gereken her türlü adımı atacağız. Türkiye’nin ve milletimizin Suriye’nin ve Suriyelilerin bu ortak zaferi terör örgütlerini aramıza bir hançer gibi sokmaya, bin yıllık kardeşliğimizi zehirlemeye çalışanlara verilmiş en büyük cevaptır. Bu zaferin hem ülkemize, hem de Afrin bölgesindeki kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

    Türk milleti olarak dün Çanakkale’de hangi heyecanla mücadele etmişsek, bugün de sınırlarımız içinde ve dışında aynı şekilde mücadeleyi yürütüyoruz.

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    Etiketler: Erdoğan , Cumhurbaşkanı , Afrin , gündem
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