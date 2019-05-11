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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.05.2019 - 21:10, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Topraklarında darbeci katilleri ağırlayanlar, bize hukuk dersi veremez

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Topraklarında darbeci katilleri ağırlayanlar, bize hukuk dersi veremez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 39. Birlik Vakfı iftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye hiç kimsenin müstemlekesi, mandası değildir. Topraklarında darbeci katilleri ağırlayanlar, bize hukuk dersi veremez." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

- Birliğimizi bozmaya çalışanlara inat mücadeleye devam edeceğiz. Gezi olaylarında gerekse 15 Temmuz gecesi yaşadığımız ihanet, Birlik Vakfı'nın omuzlarındaki yükün ne kadar ağır olduğunu bize göstermiştir.

- Gözlerimizi bir an olsun menzilimizden ayırmayacağız.

- FETÖ, PKK ya da DEAŞ'a kaptırdığımız her gencin vebali bizler üzerindedir. Bu millet hala bölücü örgütün kaçırdığı evlatları için gözyaşları döküyor.

- Tarihin tekerrür etmesini istemiyorsak daha sıkı, kuşatıcı vizyoner anlayışla çalışmalarımızı sürdürmeliyiz.

- İsrail yönetimi Gazze'ye yine bomba yağdırıyor, Suriye'nin eli kanlı rejimi İdlib'de hastane ve okulları varil bombaları ile vuruyor. Yemen'de yüz binlerce çocuk açlığın pençesinde. Zalimlerin Ramazan ayında hep biraz daha pervasızlaştığına şahit oluyoruz. 

- Libya'da petrol kuyularının kontrolü için bir kiralık katili azgınlıklarına göz yumuluyor. Gazze'de işledikleri cinayetlerin kamuoyu tarafından bilinmesine engel olabileceklerini düşünüyorlar.

- Basın özgürlüğü konusunda ülkemizi eleştirenler İsrail'in AA'yı vurmasına ses çıkartmıyor.

- İnsan haklarından bahsedenler Suriye'de terör örgütünün elebaşlarını kırmızı halılarla karşılayabiliyorlar. Dünyaya demokrasi dersi verenler Türkiye'de 251 insanımız şehit edildiği kanlı darbede, darbecileri savunabiliyorlar.

- Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili hala bir ses yok. Bize 'gereken yapılacak' diyorlar. Ama hala bir şey yok.

- YSK kararı sonrası yapılan açıklamalar da hep aynı tavır. Avustralya'da seçimler 2 yıl sonra iptal edilebiliyor, hiç ses çıkmıyor. YSK kararı sonrası bizi hedef alanların amacı Türk demokrasisinin altını oymak. Ülkemize baktıklarında gerçeği değil ön yargıları gürüyorlar. Ülkemizin son 17 yılda yaşadığı değişimi görmüyorlar. Karşılarında artık hazır ol da bekleyen bir Türkiye olmadığını kabul edemiyorlar.

- Türkiye hiç kimsenin müstemlekesi, mandası değildir. Topraklarında darbeci katilleri ağırlayanlar bize hukuk dersi veremez.

- Türk demokrasisi 23 Haziran imtihanından da alnının akıyla çıkacaktır. Fitneyi aramıza sokmadık, kardeşliğimize leke sürdürmedik. Şu anki zihniyet FETÖ'nün ağzıyla konuşuyor.

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