Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Melkiye Üs Bölgesi'nde teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin Melkiye Üs Bölgesi'nde teröristlerin havan saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle