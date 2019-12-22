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22.12.2019 - 22:45, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sarıkamış mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sarıkamış mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıkamış şehitleri için resmi Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı paylaşım şöyle;

Şehadetlerinin yıl dönümünde Sarıkamış şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum.

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