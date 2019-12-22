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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sarıkamış mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıkamış şehitleri için resmi Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı paylaşım şöyle;
Şehadetlerinin yıl dönümünde Sarıkamış şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum.
Şehadetlerinin yıl dönümünde Sarıkamış şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/wwIKRcTYax— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 22, 2019
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