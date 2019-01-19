Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun'daki aday tanıtım toplantısı öncesinde salon önünde bekleyen kalabalığa hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Bu heyecanınız için sizlere şahsın partim ve milletim adına teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Samsun 31 Mart’ta yeni bir destan yazacak.
Fazla bir zaman kalmadı 31 Mart’a kadar kapı kapı dolaşıp herkese ulaşacağız. Ve inşallah 31 Mart akşamı sizlerle bir demokrasi mutluluğunu birlikte yaşayacağız.
Bizi bölemeyecekler bizi birbirimizden ayıramayacaklar çünkü biz birbirimizi Allah için seviyoruz. Onun için de sizlerden özellikle gayret istiyorum.
Siyaset birliğin beraberliğin ve dayanışmanın iyi yönetildiği bir zirve işidir. Bu seçimlerin sloganı gönül belediyeciliği bunu da bizden iyi yapan yok.
Şimdi salonda yapacağımız konuşma ve tanıtma ile Türkiye’ye ve dünyaya mesajlarımızı vereceğiz.
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