Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon güreşçimiz Rıza Kayaalp'e tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez şampiyon olarak milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanarak bizleri bir kez daha gururlandıran milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Erdoğan ayrıca, Kayaalp'in final mücadelesini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile izlerken çekilmiş fotoğrafına da yer verdi.
TELEFONLA DA TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonluk maçının ardından milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak şampiyonluğunu kutladı.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanarak bizleri bir kez daha gururlandıran Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/r3x5quYuK1— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 17, 2019
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