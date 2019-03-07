Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Regaib Kandili için Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Regaib Kandili için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:
Milletimizin ve İslam dünyasının Regaib Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bizi bu mübarek geceye kavuşturan Rabbimin; barış, huzur ve esenlik içinde Ramazan'a da, Kadir Gecesi'ne de vasıl eylemesini diliyorum.
Emine Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:
"İslam dünyasının Regaib Gecesi’ni kutlar, mübarek üç ayların hayırlar getirmesini dilerim. Rabbim sağlık, huzur ve esenlik içinde Ramazan’a ulaşmayı nasip etsin."
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