Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'reform' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2'nci yasama yılı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Büyük Millet Meclisi 27’nci Dönem 2’nci Yasama Yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum" şekilden paylaşımda bulundu. Erdoğan, mesajda "Bugüne kadar milletimizle birlikte hareket ederek her sorunun üstesinden geldiğimiz gibi, bundan sonra da aynı başarılara imza atmayı sürdüreceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2'nci yasama yılı dolayısıyla twitter hesabından mesaj paylaştı. Erdoğan: "Türkiye Büyük Millet Meclisi 27'nci Dönem 2'nci Yasama Yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. Erdoğan, mesajda "Bugüne kadar milletimizle birlikte hareket ederek her sorunun üstesinden geldiğimiz gibi, bundan sonra da aynı başarılara imza atmayı sürdüreceğiz" dedi.
Paylaşımlarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakın çevremizdeki güvenlik krizleri bizleri hedeflerimizden hiçbir zaman uzaklaştırmadı. Bundan sonra da terör örgütlerine karşı kararlılığımız sürecek." , "Uluslararası alanda her zaman olduğu gibi hassasiyet ve kararlılıkla ülkemizi aydınlık geleceğine hazırlıyoruz." , "Ekonomide, serbest piyasa kurallarından ve bütçe disiplininden asla taviz vermeden, ihtiyacımız olan reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları:
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle