Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rauf Denktaş paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygı ve rahmetle andığını belirtti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının önderi Rauf Denktaş'ı vefatının 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının önderi Rauf Denktaş'ı vefatının 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum. pic.twitter.com/Dp0IPodFAV— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 13 Ocak 2019
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