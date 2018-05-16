Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan mesajı

    Hürriyet Haber
    16.05.2018 - 02:13 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti dönüşü uçakta Ramazan ayının ilk günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'tan, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını niyaz ediyorum." dedi.

     


     

    Etiketler: erdoğan , ramazan , ingiltere , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri