Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'tan, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını niyaz ediyorum." dedi.

Milletimizin ve tüm İslam aleminin, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum.



Cenab-ı Allah'tan, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını niyaz ediyorum. pic.twitter.com/gBGm2oENB9 — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 15 Mayıs 2018