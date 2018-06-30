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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Sezgin için başsağlığı mesajı

    AA
    30.06.2018 - 16:47 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin'e Allah'tan rahmet diledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Sezgin'in vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.

    "TÜM İLİM DÜNYASINA BAŞSAĞLIĞI DİYORUM"

    Prof. Dr. Sezgin'in büyük bir ilim insanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla medeniyetimizin ve tarihimizin uyanışına öncülük eden Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamıza Allah'tan rahmet, milletimize, yakınlarına ve tüm ilim dünyasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

    BAKAN ALBAYRAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

    Bakan Berat Albayrak, hayatını kaybeden dünyaca ünlü Prof. Fuat Sezgin için başsağlığı mesajı yayınladı.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, hayatını kaybeden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin için başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Albayrak, "İslam Bilim Tarihi'ne sayısız eser kazandıran eşsiz ilim adamı Fuat Sezgin Hocamıza Allah'tan rahmet, geride kalanlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

    Etiketler: recep tayyip erdoğan , son dakika , haberler
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