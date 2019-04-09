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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
09.04.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Polis Teşkilatına kutlama mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Polis Teşkilatına kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka uygun şekilde, üstün bir vazife anlayışıyla milletin can ve mal güvenliğinin sağlanması için fedakarca görev yapan emniyet güçlerinin, vatandaşların korkmadan başvurabileceği bir şefkat kapısı haline geldiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'ya bir kutlama mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, ülkelerin kalkınmasında, ilerlemesinde ve gelişmesinde en önemli unsurlardan biri olan istikrarın, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla mümkün olacağına vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Türk Polis Teşkilatımız, 174 yıldır ülkemizde huzur ve güven ortamının korunmasında en büyük güvencemizdir. Hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka uygun şekilde, üstün bir vazife anlayışıyla, milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması için fedakarca görev yapan emniyet güçlerimiz, vatandaşlarımızın korkmadan başvurabileceği bir şefkat kapısı haline gelmiştir. Kurulduğu günden bu yana edindiği bilgi ve tecrübelerin yanı sıra halkımızın güveni, desteği ve işbirliği sayesinde hizmet kalitesini her geçen gün artıran Polis Teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için kendi canlarını ortaya koymaktadır. Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini emanet ettiğimiz, üstlendiği tüm görevlerde büyük başarılara imza atan, gurur kaynağımız Polis Teşkilatımızı daha ileriye taşıyacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz. Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri başında şehit düşmüş olan kahraman polislerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm Emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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