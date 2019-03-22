Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel Kuvvetler Komutanlığı mezunlarına tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özel Kuvvetler Komutanlığı mezunlarını tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kuvvetler Komutanlığı mezuniyet törenine telefonla bağlanarak mezunları tebrik ettiğini duyurdu.
Erdoğan tebrik mesajında şunları söyledi:
Sayın bakanım değerli kuvvet komutanlarımız… Yaklaşık 800 uzman subay ve astsubayın özel kuvvetler mezuniyet töreni vesilesiyle 32 haftalık eğitimin ardından 413 mezunun bu döneme verilmiş olması bizler için çok büyük bir öneme haiz.
Onun için mezunlarımızı özellikle tebrik için sizlere şu anda sesleniyorum. Bu mezuniyet törenini özel kuvvetler birimimizin ne kadar büyük bir öneme haiz olduğunu buradan ifade etmek istiyorum.
Ve bundan sonraki süreçte de özel kuvvetler olarak yapacağımız çalışmaların çok büyük bir öneme haiz olduğunu daha önceler de gerek genelkurmay başkanlığınızda gerekse bakan olduktan sonra sizlerle değerlendirmiştik. Şimdi de bütün bu yeni mezunlarımızı tebrik ediyorum başarılarının artarak devamını diliyorum.
Ve kendileriyle birlikte ülkemizin geleceğine emin adımlarla yürüme noktasına gerek ulusal gerekse uluslararası bazda çok şeyler yapacağımıza inanıyorum
Allah yar ve yardımcıları olsun diyorum. Ve şunu bilmeleri lazım ki bu millet onlarla beraberdir. Devletimiz kendileriyle her zaman beraberdir. Biz kendilerinden güç alıyoruz. Onlar da bizden güç alacaklarına inanmalıdırlar diyorum.
Sizlere bu mezuniyet töreninin hayırlı olmasını diliyorum.