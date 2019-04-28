Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:



İstişare geleneği bizim hem inancımızın hem kültürümüzün en önemli hasletlerinden birdir. Önümüzdeki dönemin yol haritasını şekillendireceğiz.

Samimiyet her iş gibi istişarenin de temel şartıdır. Ekonomi ile ilgili değerlendirmelerini bugüne bırakmıştım.

Ekonomi güvenlikle birlikte önceliklerimi arasında yer alacaktır. Son 6 yılda kesintisiz bir şekilde ardı ardına maruz kaldığımız saldırılar ekonomimizi de hedef aldı.

Faiz ve kur üzerinden ekonomimizi çökertmeye yönelik saldırıya maruz kaldık. Bu saldırı sıkıntı yarattı ama ekonomimizi de güçlendirdi.

2018 yılını her şeye rağmen başarılı bir şekilde geride bıraktık. Son çeyrekteki küçülmeye rağmen yılı 2,6 gibi önemli bir büyüme oranıyla kapattık.

Bu yılın ilk çeyreğinde ekonomide dengelenme devam etti. Tüm verilerin yükselişe işaret ettiğini görüyoruz.



Filanca yabancı finans kurumu şöyle diyormuş, filanca devlet ülkemize şaşı bakıyormuş, filanca kesim saçma sapan yollara tevessül ediyormuş... Bunların hiçbirinin zerre kadar kıymeti yoktur. Asıl olan ülke ve millet olarak bizim ne istediğimiz, ne yaptığımız, nereye varmak istediğimizdir.

Ne dışarıdan ülkemize yönelen ekonomik ve siyasi saldırılar ne de içeride ekilmek istenen fitne tohumları bizi gerçek gündemimizden kopartamayacaktır

Geçmişteki tecrübelerimiz bize önümüzdeki 4,5 yılda çok önemli başarılara imza atacağımızın güvenini veriyor.

Önümüzde seçim gerilimi yaşamayacağımız 4,5 yıl var. Potansiyelimizi yeniden harekete geçireceğimiz bir döneme girdik. Bizi yine rahat bırakmayacaklar.



Birileri ısrarla 2023 hedeflerimizi bir hayal, bir serap gibi göstermeye çalışıyor. Halbuki biz hep birlikte bu hedeflere inanıp çalışırsak 2023'te çok daha ötesine geçmemiz mümkündür.



Yaşadıklarımız bize saldırılarla nasıl mücadele edeceğimizi göstermiştir. Bundan sonra her şey daha kolay olacaktır. Ticaret erbabımızdan bir ricada bulunmak istiyorum.

Onları Corc, Hans buralara getirmedi. Onları bu millet buralara getirdi.

Şu anda bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Biz yatırımcımızın girişimcimizin karşısında değiliz. Ama bu ülkenin karşısında olanlar bilsin ki bizi karşılarında bulurlar. Kalkıp da fırsatçılığa girişirlerse kusura bakmasınlar biz milletimizin yanında yer almaya mecburuz.

Türkiye her alanda olduğu gibi ekonomide de öyle bir ülkedir ki buzdağı gibi görmeyen kısmı görünen kısmından daha büyüktür. Potansiyelimiz kullandığı imkanlarından kat ve kat daha fazladır.

Hep birlikte hangi hedefe yönelirsek yönelelim başaramama ihtimalimiz yoktur. Cumhur İttifakının lokomotifi olduğu Türkiye ortak paydasını ne kadar büyütürsek bu başarıya daha kolay ulaşırız.

Diğer ittifaklara oy veren vatandaşlarımızla ilgili asla bir kırgınlığımız kızgınlığımı yoktur ve olamaz. Neden desteklerini alamadığımızın muhasebesini kendi içimizde yapmakla mükellefiz.

CHP yönetimi başkadır CHP’ye oy veren vatandaşlarımız başkadır. Biz saldırıyı açık bir dille kınadık. Biz, şehit yakınlarının ve koskoca bir ilçe halkının taciz edilmesine, tariz edilmesine, terörist ithamına ve hakarete maruz kalmasına karşı çıkıyoruz. Biz terör örgütün güdümündeki partiyle birlikte olursanız şehitlerimizin kemiklerini sızlatırsınız diyoruz onlar olayı meşrulaştırma olarak gösteriyor. Sen Çubuk’taki vatandaşlarım zaten yaralı onları taciz edeceksin. Teröristlerle eş duruma getireceksin.

Biz kimseyi linç etmiyoruz şehitlerimizin aziz hatıralarını savunuyoruz. CHP kafası “biz sırtımızı PKK’ya dayıyoruz” diyen partiyle ittifak yapan sanki kendileri değilmiş gibi Kuvayı Milliye’den dem vuruyor.



Bunu ben demiyorum bunu Kandil’deki adam diyor. Ne diyor “biz CHP ile ittifak yapacağız” diyor.



Türkiye'de özellikle yerli ve milli olan her şeye yönelik linç kampanyası söz konusu olduğunda kimse CHP'nin eline su dökemez.

Gerek partide gerek yönetimde, bizimle birlikte yol yürüyen her bir arkadaşımızın milletimizin tamamına karşı sorumlu olduğunun bilinciyle hareket etmesi gerekiyor.



AK Parti 82 milyon vatandaşımızın her birinin umut kapısıdır. Hiç kimsenin şahsi ajandası, Türkiye'nin ve artık kaderi ülkemizle bütünleşmiş olan AK Parti'nin misyonunun önüne geçemez. Kendisini ülkesinden ve partisinden büyük görerek bu yolda yürümeye kalkanlar zaten baştan kaybetmiştir. Böylelerinin Türkiye'ye ve AK Parti'ye kaybettirmesine de izin veremeyiz.



Bizim mücadelemiz CHP’ye oy verenleri bu çarpık zihniyetten kurtarma mücadelesidir.

Arkadaşlar tevazu içinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. “Elim kirlenir” diye eli sıkmayan bir belediye başkan adayımız varsa kaybeder ve kaybetti. Siz belediye başkanlarımız el de sıkacaksınız vatandaşlarımızla kucaklaşacaksınız.

Kendisini ülkesinden ve partisinden büyük görerek bu yolda yürümeye kalkanlar zaten baştan kaybetmiştir. Böylelerinin Türkiye’ye AK Parti’ye kaybettirmesine izin veremeyiz.

Arkadaşlar kimlerle oturuyorsunuz kimlerle kalkıyorsunuz buna da çok dikkat etmeniz lazım.

Eğer bizler hakikaten bu tür insanlarla oturup kalkarsak bunun bedelini bize halk ağır ödetir. Bunlara çok dikkat edeceğiz.

Terör tehdidi altındaki ülkemizde yöneticilerimizin güvenliğini elbette sağlayacağız ama bunu asla bir saltanat haline getirmeyeceğiz.

Az önce bir büyükşehir belediye başkanım bana “20 küsür kat inşaat yapıyorlar bunu yıkabilir miyim” dedi. Hiç tereddüt etme yık dedim. Biz yatay mimari diyoruz. İstisnalar kaideyi bozmaz. Bundan içimizde rahatsız olanlar da olabilir.



Millete en iyi hizmeti kim yapıyorsa onunla yola devam etmek, ülkenin ve partimizin yöneticisi olarak bizim görevimizdir.

Her alanda adaleti gözeteceğiz. Doğumundan ölene kadar bu ülkenin her bireyi ülkenin imkanlarından adil bir şekilde yararlanma hakkına sahiptir.

Emanete sahip çıkmak kadar emanetin hakkını vermek de önemlidir. Emaneti ehline vermek istiyoruz.

Kendisine verilen imkanı kullanamayanlar da hiç kusura bakmasınlar nöbeti devretmek zorundadırlar.

Eğer bu değişim yapmazsan vazifemizi ihmal etmiş oluruz. Milletimizin AK Parti’den umudunu kesmemiş olmasının sebebi kendi kendimizi yenilemeye devam ediyor oluşumuzdur.

Önümüzde 4,5 yıl, belediyeler olarak 5 yılı aşkın zamanımız var.

Milletimiz ve siyaset son dönemde yoruldu. Önümüzdeki dönemi tamamen icraata odaklanarak geçirmek zorundayız.

Ramazandan sonra başarı sırasına göre tüm illerimizi dolaşma azmindeyim ve dolaşacağım. Bu bir teşekkür ziyareti olacak.

Sakın bu fitne tohumlarını ekenlere asla fırsat vermeyiniz. Sizlere gelenlere tek şey söyleyin: “Bizim yapacak çok işimiz var siz yolunuza devam edin.” Bunların nereden nereye geldiklerini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Onlarla kaybedilecek vakit haramdır.

Biz başkalarını konuşmayacağız. Başkalarının bizi konuşacağı icraatlar ortaya koyacağız.

Bazıları kendileri aday olmadığı için başka partiden gidip aday olmuşlardır. Şimdi onlar da gidip kendi dertlerine baksınlar. Biz bu tür safralardan kurtulduğumuz için rahat olalım.

Milletimiz 2002 Kasım ayından bu yana bize durmak yok yola devam demiştir. Bizim davamızın hak olduğuna yürekten inanıyorum.