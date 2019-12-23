Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul eleştirilerine sert yanıt

İşte Erdoğan’ın konuşmasındaki önemli mesajlardan satır başları:



İslam Medeniyeti bir ilim ve irfan medeniyetidir. Bilim tarihinin bugünkü kaynakları büyük ölçüde Avrupa referanslıdır, oryantalist bakış açısının ürünüdür.

Kağıdı Çinliler bulmuş olsa da onu hakkıyla kullanan ve daha sonra batıya ulaştıran bizim ecdadımızdır. Esasen Avrupalı bilim adamları bilir ki kendileri bu birikimle tanışmamışken İslam şehirlerinin çoğunda çok kıymetli eserlerden oluşan kütüphaneler vardı. Kütüphaneler İslami bilimlerde binlerce alim yetiştirdi.

Bilimi dünü ve bütünüyle batıya hazletmek ve Müslüman alimleri yok saymak şayet kasıtlı değilse ancak cehaletle izah edilebilir.

Medeniyetler tarihini İslam tarihini görmeden yazmak mümkün değildir.

Ülkemizin Fuat Sezgin gibi bir hocayı çok geç keşfetmiş olması en büyük kaybımız olmuştur.

Hocamızın “İslam medeniyetinin büyüklüğünü kendi insanımıza anlatmak batılılara anlatmaktan zordu” tespiti acı bir gerçeği ifade ediyor.

Yıllarca bu milleti aşağılık kompleksi bataklığında çırpınmaya zorlayanların tam olarak istediği de buydu.

Üniversiteler yıllarca asıl işleri yerine öğrencilerin kılık kıyafetleriyle uğraştığı için ilimde ilerleyemiyordu.

Nisan ayında hizmet vermeye başlayan havalimanımızda 50 milyon yolcuya ulaşıldı.

Böylece ilk etabın kapasitesi olan 90 milyon yolcu hedefine kısa sürede ulaşılacağı anlaşılıyor.

Türkiye 17 yılda, her alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji sahasında da prangaları parçalamış, kendisine çizilen hudutları aşıp geçmiştir.



Kanal İstanbul projesi hayata geçecek. Birileri Kanal İstanbul projesini yaptırmayız diyor daha şimdiden müteahhitlere tehditler savuruyor.

Sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki…

Bu millet bu ülkede size iktidar vermez. Siz yapılacak her şeyin önüne dikilen bir anlayışsınız. Dikili ağaçları söken bir zihniyetsiniz.

Bunlar gezici. Biz ise 1 günde 11 milyon fidan ve ağacı diken bir iktidarız farkımız bu.

Bir İstanbul boğazımız var. Siz Independent olayını unutuyor musunuz. Hepsinden öte Montrö anlaşması Türkiye’ye kazandırmıştır ne kaybettirmiştir. Bunu hiç düşündünüz mü?

Bunlara sorsanız Marmaray da , Yavuz Sultan Selim köprüsü de, Osmangazi köprüsü de olmazdı.