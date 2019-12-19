Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malezya'da Kuala Lumpur Zirvesi'nde BM'nin 5 daimi ülkesini işaret ederek '1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır' dedi.
"Yüreğim yandığı için bir hususun altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan "İslam dünyası asla çaresiz değildir" dedi.
Uygulama ve sorunlarla yüzleşmek konusunda İslam dünyasına çağrı yapan Erdoğan "Hala Müslümanların önemli bir bölümü açlıkla boğuşuyorsa hatayı kendimizde aramamız gerekir" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
- Cenevre'de çıkar odaklı bakış açısı yerine insanı merkeze alan anlayışla küresel sorunlara çözüm bulunması gerektiğini ifade ettim.
- 1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır.
- İslam ülkelerini bir araya getiren İslam İşbirliği Teşkilatı gibi platformların güncellenmesi şarttır.
- Ülkemizi terörle ve sokak olaylarıyla dize getirmeye çalıştılar.
- Türkiye'yi susturmak, sesini kısmak için iftira, darbe, ekonomik terör dahil her türlü yolu denediler. Bunların hiçbirisine boyun eğmedik.
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