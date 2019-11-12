Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
Ziyareti ilişkilerin sancılı bir döneminde yapıyoruz. Terörle mücadele, ekonomik ilişkiler ele alınacak.
FETÖ terör örgütü meselesi de ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır.
Suriye meselesini de enine boyuna konuşacağız.
Bu sıralar DEAŞ’lıları ülkelerine iadeye başladık. Buralarda da ciddi bir telaş süreci de başlamış bulunuyor.
Bugüne kadar biz düşündük bundan sonra da onlar düşünsün.
Ferhat Abdi Şahin’in nasıl bir katil, terörist olduğunu ve böyle bir teröristin kendilerinin kabul etmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle takdim edeceğiz
Harekatla vardığımız mutabakatın tam olarak yerine getirilmediği hususunu da belgeleriyle kendilerine takdim edeceğiz
Irak sınırı ile Cerablus’a kadar olan bölgenin bizim sınırımız, Suriye sınırı olmak üzere güvenli bölge tablosu içerisinde haritada yerini alıyor
Resmi temaslarımızın ardından Amerika Diyanet Merkezi’ni de ziyaret edeceğiz
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