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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Siyaset
18.10.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yabancı Basın mensupları ile bir araya geldiği toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan Trump'ın skandal mektubu hakkında, "Trump'ın siyasi nezaketle bağdaşmayan mektubunu elbette unutmadık. Ama karşılıklı sevgi ve saygımız nedeniyle bunları gündemimizde tutmamamız gerekiyor. Vakti saati geldiğinde de bu konu ile ilgili olarak gereğinin yapılacağını da bilmenizi istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Beşar Esad ile ailece görüşecek kadar bir yakınlığa sahiptik. Suriye’de 6 milyon kişi ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. 4 milyona yakını Türkiye'ye geldi.

Suriye’deki DEAŞ unsurları ile en etkili mücadeleyi Türkiye yürüttü.

Amerika Türkiye yerine PKK/ PYD ile bu işi yürütmeyi tercih etti. DEAŞ temizlendi ama YPG sınırlarımız boyunca tehdit haline dönüştü.

ABD’ye tüm ikazlarımıza rağmen bu konuda beklediğimiz adımlar atılmadı. Bize de kendi göbeğimizi kesmekten başka çare kalmadı. Kendi başımızın çaresine bakmaya mecbur kaldık.

Müttefiklerimize tüm uyarılarımıza rağmen YPG konusunda beklediğimiz adımlar atılmadı. Daha önce terörden temizlediğimiz toplam 4 bin kilometre karelik alana 365 bin mültecinin dönüşünü sağlamıştık.

Güvenli bölgeye de 2 milyon kişinin dönmesini planlıyoruz

Barış Pınarının 2 temel amacı var. Birincisi YPG’yi sınırdan uzaklaştırmaktır. İkincisi ise sığınmacıların geri dönüşüdür.

Rejimin denetimindeki yerler gibi YPG’nin işgal ettiği yerlere Suriyeliler başta olmak üzere kimse dönmek istemiyordu. Barış Pınarı Harekatı anlık bir oluşum değildir. Bir iki günlük bir harekat değildir.

Barış Pınarı Harekatı’nın hazırlığı 3-4 yılı bulmaktadır.

Harekattan bir gece önce Trump’a telefonda harekata başlayacağımızı söyledim. İlk 1-2 gün Türkiye’nin böyle bir başarı göstereceklerini düşünmedikleri için düşük tepki ortaya koydular. Kısa sürede 30 kilometre derinliğe ulaşınca ABD ve bazı ülkelerin tavrı değişti.

Bin 365 km alan ile 65 yerleşim yerini kontrol altına aldık. 4 askerimiz ile 74 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit düştü. Etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 750’yi buldu. Teröristlerin 1081 havan saldırısında 20 sivilimizi şehit verdik. Küstahça terör örgütü YPG/PKK’yı destekleyenler sivil kayıpların asıl sorumlusudur.

Türkiye Cumhuriyeti bir NATO devletidir. Ancak bu terör örgütleri ne zaman NATO’ya üye oldu doğrusu ben bunu bilmiyorum. Türkiye başından beri Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı oldu.

Bu harekatla DEAŞ’ın yeniden canlanacağı iddiası terör örgütünün yalanlarından ibarettir.

Amerika 120 saat yani 5 gün içinde teröristlerin ilan ettiğimiz güvenli bölge sınırlarının dışına çıkmasını sağlayacak. Bu nedenle Barış Pınarı’na 5 gün süreyle ara verdik. Bu arada TSK bölgeden ayrılmayacak çünkü oradaki güvenliğin esası bunun gereğidir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra güvenli bölgenin TSK’ya bırakılmasıyla barış pınarı harekatı son bulacaktır.

SKANDAL MEKTUBA İLK YORUM

Trump'ın siyasi nezaketle bağdaşmayan mektubunu elbette unutmadık. Ama karşılıklı sevgi ve saygımız nedeniyle bunları gündemimizde tutmamamız gerekiyor.
Vakti saati geldiğinde de bu konu ile ilgili olarak gereğinin yapılacağını da bilmenizi istiyoruz.

"ÇOK DAHA KARARLI ŞEKİLDE DEVAM EDER"

Dün akşam ABD ile vardığımız mutabakatın kısaca özeti bu şekildedir. 120 saatlik sürenin sona erdiği Salı akşamına kadar bize verdiği sözleri tutabilirse güvenli bölge konusu çözülmüş olacaktır. Ama bu söz yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika Barış Pınarı Harekatımız çok daha kararlı bir şekilde kaldığı şekilde devam edecektir.

AMACIMIZ RUSYA İLE MAKUL BİR ANLAŞMA

Salı Soçi’de Sayın Putin’le bu meselenin Rusya’nın ve rejimin ilgilendirdiğini kısımları da görüşeceğiz.

Amacımız Rusya ile makul bir anlaşmadır. Şartımız rejimin olduğu yerlerden PKK/YPG’nin temizlenmesidir. Münbiç’in rejim tarafından kontrol edilmesi bizim için rahatsızlık sebebi değildir. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlandığında her yer bu ülkenin meşru hükümetine geçecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Türkiye ile ABD anlaşması sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye ile ABD anlaşması sonrası ilk açıklama



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