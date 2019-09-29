MÄ°LGEMâ€™in 4. gemisi hizmete girdi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™dan Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarâ€¦

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye bugÃ¼n dÃ¼nyada bir savaÅŸ gemisini milli imkanlarÄ±yla tasarlayan, inÅŸa eden ve idamesini gerÃ§ekleÅŸtirebilen 10 Ã¼lkelerden biri olmuÅŸtur." dedi.

ErdoÄŸan, MÄ°LGEM Projesi kapsamÄ±nda Ã¼retilen 4'Ã¼ncÃ¼ ve son Ada sÄ±nÄ±fÄ± korvet gemisi olan TCG KÄ±nalÄ±ada'nÄ±n (F-514) Deniz Kuvvetlerine teslimi tÃ¶reni ile Pakistan MÄ°LGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme TÃ¶reni'ne katÄ±ldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, teslim tÃ¶reni iÃ§in bir araya gelinen 4. milli gemi KÄ±nalÄ±ada Korveti'nin, TÃ¼rkiye'ye, millete ve denizcilere hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± dileyerek, sac kesme tÃ¶renini gerÃ§ekleÅŸtirecekleri geminin de dost ve kardeÅŸ Pakistan devletine hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± temenni etti.

Bu gemilerin ve iÃ§inde yer alan tÃ¼m sistemlerin tasarÄ±mÄ±ndan inÅŸasÄ±na, Ã¼retimine kadar her aÅŸamasÄ±nda emeÄŸi geÃ§enlere ÅŸÃ¼kranlarÄ±nÄ± sunan ErdoÄŸan, 27 EylÃ¼l Preveze Deniz Zaferi'nin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ ve Deniz Kuvvetleri GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutladÄ±.

Bu savaÅŸÄ±n Barbaros Hayrettin PaÅŸa komutasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir dÃ¼ÅŸman donanmasÄ±na karÅŸÄ± verildiÄŸini hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, kazanÄ±lan zaferin ardÄ±ndan OsmanlÄ± Devleti'nin, Akdeniz'deki hakimiyetini perÃ§inlediÄŸini, TÃ¼rk donanmasÄ±nÄ±n gÃ¼cÃ¼nÃ¼n tÃ¼m dÃ¼nyaya gÃ¶sterildiÄŸini anlattÄ±.

Bu vesileyle Barbaros Hayrettin PaÅŸa'yÄ± ve tÃ¼m denizcileri rahmetle yad eden ErdoÄŸan, "Tarihi ÅŸanlÄ± zaferlerle dolu olan Deniz Kuvvetlerimiz, devraldÄ±ÄŸÄ± bu mirasÄ± daha da gÃ¼Ã§lendirerek geleceÄŸe taÅŸÄ±yor. Deniz Kuvvetlerimiz, birikimi, donanÄ±mÄ±, disiplini, nitelikli personeli ve Ã¼stlendiÄŸi tÃ¼m gÃ¶revlerinde elde ettiÄŸi baÅŸarÄ±larla bizleri gururlandÄ±rÄ±yor." dedi.

ErdoÄŸan, Sahil GÃ¼venlik ile TÃ¼rkiye karasularÄ±nda, donanmayla dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ±n huzuru, adalet ve barÄ±ÅŸÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"HazÄ±r ol cenge eÄŸer ister isen sulh-Ã¼ salah." diyen ecdada kulak vererek, eksikleri sÃ¼rekli tamamladÄ±klarÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Son dÃ¶nemde dÃ¼nya ve Ã¶zellikle Akdeniz'de yaÅŸanan hadiseler, bize her alanda olduÄŸu gibi denizlerde de Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olmamÄ±z gerektiÄŸini iÅŸaret ediyor. Bu sebeple karada ve havada devreye aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z nice savunma ve taarruz sistemlerimiz gibi MÄ°LGEM gemilerimizi de kararlÄ±lÄ±kla inÅŸa ediyor, denizlere uÄŸurluyoruz. TÃ¼rkiye bugÃ¼n dÃ¼nyada bir savaÅŸ gemisini milli imkanlarÄ±yla tasarlayan, inÅŸa eden ve idamesini gerÃ§ekleÅŸtirebilen 10 Ã¼lkelerden biri olmuÅŸtur. Bu kapsamda hepimiz, Ã¼rettiÄŸimiz Heybeliada'yÄ± 2011'de,Â BÃ¼yÃ¼kada'yÄ± 2013'te, Burgazada'yÄ± da 2016'da denize indirmiÅŸtik. MÄ°LGEM Projesi'nde yÄ±llar iÃ§inde edinilen tecrÃ¼beyle, yerlilik oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 70 seviyesine kadar yÃ¼kselttik ve bÃ¶ylece onu denize indiriyoruz."

KÄ±nalÄ±ada'nÄ±n tasarÄ±m, inÅŸa ve entegrasyon faaliyetlerinin, Ä°stanbul Tersanesi KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran ErdoÄŸan, "Bu sÃ¼reÃ§te ihtiyaÃ§ duyulan tasarÄ±m, araÅŸtÄ±rma, geliÅŸtirme, tedarik veÂ hizmet alÄ±m iÅŸleri, Savunma Sanayi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan yerli ve milli imkanlarla gerÃ§ekleÅŸtirildi. Gemimizin platform sistemleri ve dizayn sistemleri, STM, silah ve sensÃ¶r sistemleri ASELSAN, savaÅŸ ve yÃ¶netim sistemi HAVELSAN tarafÄ±ndan saÄŸlandÄ±. Bu firmalarÄ±mÄ±zÄ±n altÄ±nda 50'yi aÅŸkÄ±n yerli firma, alt yÃ¼klenici olarak gÃ¶rev yaptÄ±."

ErdoÄŸan, bu projede 50'yi aÅŸkÄ±n yerli firmanÄ±n alt yÃ¼klenici olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

MÄ°LGEM Ada sÄ±nÄ±fÄ± korvetlerin ilk Ã¼Ã§Ã¼nden farklÄ± olarak KÄ±nalÄ±ada'nÄ±n ROKETSAN tarafÄ±ndan milli imkanlarla geliÅŸtirilen Atmaca fÃ¼zesini kullanacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren ErdoÄŸan, "HAVELSAN ve Deniz Kuvvetlerimizin birlikte geliÅŸtirdikleri "Advent" adÄ± verilen savaÅŸ yÃ¶netim sistemi de ilk kez KÄ±nalÄ±ada gemisinde yer alacak. BÃ¶ylece geminin yerlilik oranÄ± daha da arttÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ oldu. MÄ°LGEM Projesi'nin 5. gemisi ve Ada sÄ±nÄ±fÄ± korvetlerin devamÄ± niteliÄŸindeki Ä° sÄ±nÄ±fÄ± fÄ±rkateynlerin ilkinin inÅŸasÄ±na da Savunma Sanayi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ile STM arasÄ±ndaki sÃ¶zleÅŸmenin imzalanmasÄ±yla baÅŸlandÄ±." diye konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, hizmete giren korvetlerin bugÃ¼ne kadar Ã§ok sayÄ±da milli ve uluslararasÄ± tatbikatta yer alarak kendilerine verilen gÃ¶revleri baÅŸarÄ±yla yerine getirdiklerini vurguladÄ±.

BirÃ§ok devletin ilgisini Ã§eken bu korvetlerin gÃ¶revlerindeki baÅŸarÄ±larÄ±yla dÃ¼nyadaki benzer sÄ±nÄ±ftaki gemiler arasÄ±nda en Ã¼st sÄ±ralarda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"BugÃ¼n denize iniÅŸ tÃ¶reni iÃ§in bir araya geldiÄŸimiz bu gemimizin de denizlerdeki gÃ¼cÃ¼mÃ¼ze gÃ¼Ã§ katacaÄŸÄ±na yÃ¼rekten inanÄ±yorum. Deniz Kuvvetlerimizi gÃ¼Ã§lendirmeye yÃ¶nelik daha pek Ã§ok projemiz vardÄ±r. Ãœlkemiz ile dost ve kardeÅŸ devletlerin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak olan dizel-elektrikli denizaltÄ± projesiyle ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalar da sÃ¼rÃ¼yor. Ä°zmir tersanesini deniz kuvvetlerimize daha iyi hizmet verebilmesi iÃ§in altyapÄ± ve yÃ¼zer havuzlarla gÃ¼Ã§lendiriyoruz. Buradaki ilk yÃ¼zer havuzu Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki kasÄ±m ayÄ±nda hizmete alÄ±yoruz. Askeri ve sivil tersaneler arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸini artÄ±rarak bÃ¼yÃ¼k bir potansiyelin olduÄŸu dÃ¼nya piyasalarÄ±ndaki yerimizi geniÅŸletmeyi planlÄ±yoruz. Gemi makinalarÄ±ndan deniz toplarÄ±na, fÃ¼zelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkanlarÄ± en Ã¼st seviyeye Ã§Ä±karmakta kararlÄ±yÄ±z."

"KENDÄ° SAVAÅž UÃ‡AÄžIMIZA DA KAVUÅžACAÄžIZ"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin savunma sanayi alanÄ±nda kat ettiÄŸi mesafenin istiklaline ve istikbaline daha gÃ¼venli bakmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"GeÃ§miÅŸte arzu ettiÄŸimiz, gemileri, uÃ§aklarÄ±, araÃ§/gereÃ§leri paramÄ±zla dahi alamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± asla unutmadÄ±k, unutmayacaÄŸÄ±z. Son olarak proje ortaÄŸÄ± olduÄŸumuz F-35 uÃ§aklarÄ± konusunda yaÅŸananlar bizim bu alandaki kararlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± daha da arttÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. NasÄ±l korvetlerimizi kendimiz inÅŸa ettiysek, nasÄ±l Atak helikopterlerimizi kendimiz yapabildiysek, nasÄ±l Ä°HA'larÄ±mÄ±zÄ±, SÄ°HA'larÄ±mÄ±zÄ±, uydularÄ±mÄ±zÄ± geliÅŸtirip, uÃ§urduysak inÅŸallah kendi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±mÄ±za da kavuÅŸacaÄŸÄ±z. Zaman yakÄ±ndÄ±r."

"SAVUNMA SANAYÄ°NDE DIÅžA BAÄžIMLILIK YÃœZDE 30'LARA Ä°NDÄ°"

Savunma sanayinde dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan ErdoÄŸan, "Savunma sanayinde dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± yÃ¼zde 80'lerden, yÃ¼zde 30'lara indirerek gerÃ§ekten Ã¶nemli mesafe katettik. Daha Ã¶nce neredeyse yok denecek seviyede olan savunma sanayindeki araÅŸtÄ±rma, geliÅŸtirme harcamalarÄ± bir buÃ§uk milyar dolara yaklaÅŸtÄ±." dedi.

TÃ¼rkiye'de 700 ayrÄ± savunma sanayi projesi yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden ErdoÄŸan, proje hacmi itibarÄ±yla sektÃ¶rde 60 milyar dolarlÄ±k bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸe ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Ä°hale sÃ¼recindekilerle bu rakam 75 milyar dolara Ã§Ä±kacak. BugÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k 100 savunma ÅŸirketi arasÄ±na giren 5 firmamÄ±z bulunuyor. Ä°nÅŸallah bu sayÄ± sÃ¼rekli artacaktÄ±r. Hedefimiz 2023 yÄ±lÄ±nda savunma sanayinde dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± tamamen ortadan kaldÄ±rmaktÄ±r." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"MADEM UYUYAN DEVÄ° UYANDIRDILAR, SONUÃ‡LARINA DA KATLANACAKLAR"

ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"YÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ± kendi ihtiyaÃ§larÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lamanÄ±n yanÄ±nda, dostlarÄ±mÄ±z ve kardeÅŸlerimizle paylaÅŸÄ±yoruz. Savunma ve havacÄ±lÄ±k ihracatÄ±mÄ±z, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l itibarÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 2 buÃ§uk milyar dolarÄ± buldu. Biz tÃ¼m bu yatÄ±rÄ±mlarÄ±, dostlarÄ±mÄ±zÄ±n emin olmasÄ±nÄ± saÄŸlamak, birliÄŸimize ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ze gÃ¶z dikenleri caydÄ±rmak iÃ§in yapÄ±yoruz, yapmaya devam edeceÄŸiz. Esasen, Ã¶zellikle son 6 yÄ±ldÄ±r bir biri ardÄ±na yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n gerisindeki sebeplerden biri de TÃ¼rkiye'yi iÅŸte bu hedeflerine ulaÅŸmaktan alÄ±koymak olduÄŸu aÃ§Ä±ktÄ±r. Hep sÃ¶ylediÄŸim gibi, baÅŸaramayacaklar. Madem uyuyan devi uyandÄ±rdÄ±lar, sonuÃ§larÄ±na da katlanacaklar. Madem bizim aÃ§Ä±k ikazlarÄ±mÄ±za raÄŸmen Ã¼zerimize, Ã¼zerimize geliyorlar, bunun da sonuÃ§larÄ±na katlanacaklar. TÃ¼rkiye'yi ve TÃ¼rk milletini hala tanÄ±yamamÄ±ÅŸ olanlara kendimizi tanÄ±tmaya devam edeceÄŸiz demektir."

Pakistan Deniz Kuvvetleri KomutanÄ±'nÄ±n tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± konuÅŸmaya deÄŸinen ErdoÄŸan, "BakÄ±n bir ÅŸeyden bahsetti. Nedir o? Cammu KeÅŸmir'den bahsetti. Åžimdi, burada cereyan eden olaylarÄ±n ne anlama geldiÄŸini iyi bilelim. 8 milyon insan adeta bir aÃ§Ä±k hava hapishanesinde ÅŸu anda yaÅŸamaya mahkum ediliyorlar. Her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸkenceye maruz bÄ±rakÄ±lÄ±yorlar. BakÄ±nÄ±z, Cammu KeÅŸmir'deki bu olayÄ±n bir diÄŸeri nerede yaÅŸanÄ±yor? Filistin'de yaÅŸanÄ±yor. Filistin'de yaÅŸananlar da bunun aynÄ±sÄ±. Orada da aÃ§Ä±k hava cezaevinde yaÅŸÄ±yormuÅŸ gibi insanlar ne yazÄ±k ki topraklarÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±p bir baÅŸka yere gidemiyorlar. Åžimdi Cammu KeÅŸmir'deki olaylar bunun bir deÄŸiÅŸik versiyon. Peki insanlÄ±k buna karÅŸÄ± ne yapÄ±yor? DÃ¼nyadaki bu gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¼lkelere acaba buna karÅŸÄ± ne diyor? Sesleri Ã§Ä±kÄ±yor mu? HayÄ±r. Sadece biz konuÅŸtuk, sadece Malezya konuÅŸtu. Kimse konuÅŸmuyor. Niye? Maalesef, herkesin zihinlerinde baÅŸka senaryolar var. Ama bizim zihnimizde tek senaryo var. Biz hakkÄ±n ve haklÄ±nÄ±n yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸiz. MazlumlarÄ±n yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸiz. GÃ¼Ã§lÃ¼nÃ¼n yanÄ±nda deÄŸil, Ã§Ã¼nkÃ¼ bizim inancÄ±mÄ±zda gÃ¼Ã§lÃ¼nÃ¼n haklÄ± olduÄŸu deÄŸil, haklÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu bir dÃ¼nya var, biz buna inanÄ±yoruz. Ve buna da bÃ¶ylece devam edeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

KÄ±nalÄ±ada gemisinin TÃ¼rkiye'ye kazandÄ±rÄ±lmasÄ±nda emeÄŸi geÃ§enleri tebrik eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Gemimizin yolu aÃ§Ä±k, denizleri sakin, pruvasÄ± neta olsun diyor, hepinize sevgilerimi, saygÄ±larÄ±mÄ± sunuyorum." dedi.

MÄ°LLÄ° SAVAÅž GEMÄ°SÄ° "KINALIADA" DENÄ°Z KUVVETLERÄ°NE TESLÄ°M EDÄ°LDÄ°Â



Ä°STANBUL (AA) - TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle, MÄ°LGEM projesi kapsamÄ±nda Ã¼retilen 4. ve son Ada sÄ±nÄ±fÄ± korvet gemisi olan TCG KÄ±nalÄ±ada (F-514), Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.Â Â Â Â Â

Tuzla'daki Ä°stanbul Tersane KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda, Savunma Sanayii Ä°cra Kurulu'nun 2004'teki kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yerli savaÅŸ gemisi Ã¼retmek amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan MÄ°LGEM projesi kapsamÄ±nda yapÄ±lan TCG KÄ±nalÄ±ada korvetinin teslimi, Pakistan MÄ°LGEM korvet projesinin ilk gemisinin sac kesimi amacÄ±yla tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.Â Â Â Â Â

TÃ¶rene, TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, TBMM BaÅŸkanvekili Celal Adan, Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Savunma Sanayii BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ä°smail Demir, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler, Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral Adnan Ã–zbal, 1. Ordu KomutanÄ± Orgeneral Musa Avsever, Pakistan Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Zafar Mahmood Abbasi, Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Bayram Åženocak da katÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanÄ±rken, ErdoÄŸan askerleri "Merhaba Bahriyeli. NasÄ±lsÄ±nÄ±z?" diyerek selamladÄ±.Â Â Â Â Â

Pakistan milli marÅŸÄ± ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ± ve protokol konuÅŸmalarÄ±yla baÅŸlayan tÃ¶rende, MÄ°LGEM, KÄ±nalÄ±ada korveti ve Pakistan MÄ°LGEM korvet projesi hakkÄ±nda bilgi verildi.Â Â Â Â Â

TCG KÄ±nalÄ±ada KomutanÄ± Deniz Albay Erhan FÄ±Ã§Ä±cÄ±'ya, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan hizmet belgesi takdim edildi. Albay FÄ±Ã§Ä±cÄ±, hizmet belgesini ant iÃ§erek aldÄ±.Â Â Â Â Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kask, kaynakÃ§Ä± eldiveni ve gÃ¶zlÃ¼k takarak, Pakistan Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Zafar Mahmood Abbasi ile birlikte Pakistan MÄ°LGEM korvet projesi 1. gemisinin ilk kaynaÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±.Â Â Â Â Â

TÃ¶renin ardÄ±ndan TCG KÄ±nalÄ±ada personeli gemideki yerini alarak gÃ¶reve baÅŸladÄ±.Â