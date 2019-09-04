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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04.09.2019 - 19:06, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta düzenlenen 'Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda konuştu. Erdoğan, Ramazan ayı içerisinde Sivas'a hızlı trenin geleceğini söyledi. Erdoğan, "Trump'a 'Patriot verin ama Rusya ile şartlar aynı olacak' dedim. BM'de bu konuları tekrar görüşeceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "2020 ile ilgili bir büyüme oranı veriyorum, ona kilitleneceğiz, büyüme oranını kesinlikle yüzde 5 olarak planlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum." dedi.

"POLİTİKA FAİZİ DAHA DA DÜŞECEK"

"Faize alerjim var, yüksek faize karşıyım. Şu anda yeniden faizde düşüş başladı, enflasyon da düştü. Politika faizi daha da düşecek." diyen Erdoğan, "Bizler, şu anda finans yönetiminde çok daha başarılı bir ülke konumundayız. Bu başarı bizi ekonomide çok daha güçlü hale getirmektedir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 ile ilgili bir büyüme oranı veriyorum, ona kilitleneceğiz, büyüme oranını kesinlikle yüzde 5 olarak planlayacağız." dedi.

"ÜLKEMİZE YÖNELİK HAMLE NİYETİNDEKİLER 100 KEZ DÜŞÜNMEK ZORUNDA KALACAK"

Erdoğan, "Bundan sonra ülkemize yönelik hamle niyeti taşıyanlar 1 değil, 10 değil, en az 100 kez düşünmek ve ondan sonra adım atmak zorunda kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bundan 100 yıl önce Sivas Kongresi'nde bir araya gelen heyet, ülkemizin ekonomik özgürlüğünü de hayal ediyordu.

Kapitülasyonların kaldırılması, devlet eliyle sanayileşme başlatılması, gerçek bir milli iktisat hamlesine ne yazık ki dönüştürülemedi.

Savaşın kazanılmasının hemen ardından Cumhuriyet kurulmadan Türkiye iktisat kongresi toplanmıştı.

Darbeler, cuntalar, koalisyonlar gibi sebepler ekonomimizin üstüne eğilmemize mani oldu.

İç düşmanlar adeta Türkiye'nin sıçramasına engel oluyorlardı.

Türkiye, Adnan Menderes döneminde kalkınma heyecanıyla tanışmıştır.

Dünyadaki gelişmeleri çok iyi okuyan Turgut Özal, Türkiye için çok büyük gayret sarf etmiştir ama ömrü bu hamleyi tamamlamaya yetmemiştir. Onunki şaibelerin olduğu bir ölüm olmuştur.

Türkiye 3. büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini AK Parti ile yaşamıştır.

Dün elini açan bir orduya sahiptik. Bugün kendimiz üretiyoruz, göğsümüzü gere gere bazı adımları atıyoruz.

Savunma sanayinde yerli ve milli olarak ihtiyacımızın yüzde 70'ini karşılar hale geldik.

Bugüne kadar ABD ile masada otururken, şimdi Rusya'yla oturuyoruz, belki yarın Çin ile de oturacağız.

Türkiye'nin yüksek hızlı treni var, inşallah Ramazan'da Sivas'a hızlı tren geliyor.

'Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde olmasın'. Ben bunu kabul etmiyorum.

Trump'a 'Patriot verin ama Rusya ile şartlar aynı olacak' dedim. BM'de bu konuları tekrar görüşeceğiz.

Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Silahlı İHA'ların bir üst kademesini de inşallah 1-2 ay içinde üretiyoruz.

Obama'dan akıllı bomba istedik, ihtiyaç var, vermediler. Sayın Trump'a da sorduk ondan da bir şey çıkmadı. Şuan biz üretiyoruz.

Bunlar durup dururken olmadı. Azmedeceksin, kararlı olacaksın. Güçlü ekonomi, güçlü devlet, bunu yakalayacaksın.

Yüksek faize karşıyım, bunda iyi bir noktaya gelmiştik. Maalesef Gezi olayları ile çekme takıldı, sıkıntı yaşadık.

Yeniden faizde düşüş başladı, enflasyonda da düşüş var, politika faizi daha da düşürecek buna inanıyorum.

Bizler finans yönetiminde çok başarılı noktadayız.

Finans yönetimindeki başarı, bizi ekonomide çok daha güçlü hale getirmektedir.

İstanbul-İzmir arası 3 saat, 3 saat 15 dakikaya inmiş durumda. Bunun kıymetini bilenler de var bilmeyenler de var.

Şehir hastanelerimiz bir devrimdir. Dünyada bizim şehir hastaneleri limitinde hastane yok.

Dün akşam bir sayı farkla basketbolda ABD'ye yenildik. Bu da ABD ziyareti öncesinde bizi üzdü ama belli olmaz. 

Gezi olaylarında 3-5 ağaç bahanesiyle caddeleri işgal eden bir kesim çıktı ortaya. Sonra sokakları bu vandallardan temizledik.

15 Temmuz'da hain darbe girişimine maruz kaldık, milletimizle gerekli tedbirleri alıp hain teşebbüsü bertaraf ettik.

Milletimiz darbeciler, ekonomik tetikçiler karşısında dimdik ayakta durmuştur.

Son 6 yıldır her seçimi bir intikam, bir örtülü darbe vesilesi haline getirme kampanyaları yürütüldü.

Bu süreçte kim nereye savrulursa savrulsun, milletimiz sapasağlam durmuştur.

Bir yıl önce kur-faiz-enflasyon üçgeninde yeni bir saldırıya maruz kaldık.

2020 ile ilgili bir büyüme oranı veriyorum, ona kilitleneceğiz, büyüme oranını kesinlikle yüzde 5 olarak planlayacağız.

Doğu Akdeniz'de milletimizin hakkını savunmak için duruş sergiliyoruz.

Bundan sonra ülkemize yönelik hamle niyeti taşıyanlar 1 değil, 10 değil, en az 100 kez düşünmek ve ondan sonra adım atmak zorunda kalacaktır.

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların hepsi birer projedir unutmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların hepsi birer projedir unutmayın
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